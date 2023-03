Mooveit Festival 2023: al via i contest che premiano le eccellenze messinesi - Tempostretto

REDAZIONALE Pizza, focaccia, hamburger per i ristoranti e le braciole messinesi per le macellerie. Quali sono le migliori della città? Ai lettori l’ardua sentenza

REDAZIONALE – Dopo il fantastico inizio il 12 marzo a Piazza Cairoli, Mooveit, azienda di delivery messinese, con il suo “Mooveit Festival” continua a puntare i riflettori sulle attività del territorio, con contest che coinvolgeranno non solo i ristoratori, ma anche le macellerie, per un’imperdibile sfida a colpi di like.

I contest hanno come scopo principale quello di premiare le eccellenze dell’imprenditoria messinese che meritano la giusta attenzione poiché rappresentano un pezzo di storia della nostra comunità.



Pizza, focaccia, hamburger per i ristoranti e le braciole messinesi per le macellerie. Quali sono le migliori della città? Ai lettori l’ardua sentenza!



Nella prima fase “nomination” chiunque potrà votare commentando il post dedicato sulla pagina Facebook Tempostretto in partnership con Mooveit scrivendo il nome dell’attività messinese preferita per ciascuna categoria. Le 5 attività più nominate passeranno alla fase successiva.

La “votazione”, durante la quale la competizione tra le attività cittadine entrerà nel vivo, conterà sul supporto degli utenti che decreteranno le migliori attraverso like/reaction.



Oltre alla targa commemorativa, le attività vincitrici si aggiudicheranno un incredibile anticipo provvigionale di 500€ su Mooveit,il che sarà di grande aiuto per chi è già partner del delivery e rappresenterà un’ottima occasione per aumentare la visibilità online e la vendita con consegna a domicilio per chi ancora non lo è.

Durante il Mooveit Festival racconteremo alcune storie di queste importanti realtà cittadine con il coinvolgimento degli stessi imprenditori in diretta su Radio Zenith con Teresa Impollonia, sarà un’occasione per conoscere meglio chi e cosa c’è dietro i prodotti che siamo soliti gustare in città.



Naturalmente, per tutto il periodo fino al 1 maggio, rimarranno attivi gli sconti fino al 15% sui ristoranti e negozi di vicinato partner sull’App/piattaforma Mooveit.

Mooveit Festival con i contest su Tempostretto, le dirette su Radio Zenith e gli sconti su Mooveit.it, ha come protagonisti le attività della nostra città, l’invito ai nostri lettori è quello di partecipare a questa grande “festa”!

Di seguito le date dei contest:

Dal 24 Marzo al 31 Marzo Contest miglior Pizza

Post con risposta libera dalle ore 9:00 del 24 Marzo alle 23:59 del 27 Marzo

Conteggio primi 5 locali giorno 28 Marzo

Scontro primi 5 dal 29 al 31 Marzo

2. Dal 1 Aprile al 8 Aprile Contest miglior Hamburger

Post con risposta libera dalle ore 9:00 del 1 Aprile alle 23:59 del 4 Aprile

Conteggio primi 5 locali giorno 5 Aprile

Scontro primi 5 dal 6 al 8 Aprile

3. Dal 11 Aprile al 18 Aprile Contest miglior Focaccia

Post con risposta libera dalle ore 9:00 del 11 Aprile alle 23:59 del 14 Aprile Conteggio primi 5 locali giorno 15 Aprile

Scontro primi 5 dal 16 al 18 Aprile

4. Dal 20 Aprile al 27 Aprile Contest miglior Braciola

Post con risposta libera dalle ore 9:00 del 20 Aprile alle alle 23:59 del 23 Aprile

Conteggio primi 5 locali giorno 24 Aprile

Scontro primi 5 dal 25 al 27 Aprile





REGOLAMENTO

Regolamento Contest Miglior Pizza

1. Mooveit azienda di delivery messinese e il quotidiano online Tempostretto.it organizzano un contest sulla pagina facebook di tempostretto.it in partnership con la pagina Mooveit denominato “Vota la migliore pizza di Messina”

2. I lettori di tempostretto.it possono proporre per la partecipazione al contest le pizzerie della città di Messina da loro più gradite. Per farlo dovranno esclusivamente utilizzare lo spazio dedicato ai commenti al post di avvio del contest. Sarà possibile votare solo una volta, i voti multipli saranno eliminati. Le proposte possono essere inserite dalle ore 9:00 del 24 Marzo alle 23:59 del 27 Marzo

3. Le pizzerie che avranno ottenuto più commenti di segnalazione parteciperanno alla fase finale del contest, nel numero massimo di cinque.

4. L’insieme delle foto che ritraggono le pizzerie selezionate verrà pubblicato in un unico contesto sulla pagina facebook ufficiale di tempostretto.it. in partnership con la pagina Mooveit entro le ore 08,00 del 29 marzo 2023. La pubblicazione avrà termine alle ore 23,59 del 31 marzo 2023

5. Vincerà il contest la pizzeria che avrà ottenuto il maggior numero di “Mi piace” in calce alla foto che la ritrae. La vincitrice otterrà in premio una targa “ La migliore pizzeria di Messina” Mooveit Festival edizione 2023 e otterrà un anticipo provvigionale nella piattaforma Mooveit pari ad euro 500.

Regolamento Contest Miglior Hamburger

6. Mooveit azienda di delivery messinese e il quotidiano online Tempostretto.it organizzano un contest sulla pagina facebook di tempostretto.it in partnership con la pagina Mooveit denominato “Vota il miglior hamburger di Messina”

7. I lettori di tempostretto.it possono proporre per la partecipazione al contest i locali della città di Messina da loro più graditi che propongono hamburger nel loro menù. Per farlo dovranno esclusivamente utilizzare lo spazio dedicato ai commenti al post di avvio del contest. Sarà possibile votare solo una volta, i voti multipli saranno eliminati. Le proposte possono essere inserite ore 9:00 del 1 Aprile alle 23:59 del 4 Aprile

8. I locali che avranno ottenuto più commenti di segnalazione parteciperanno alla fase finale del contest, nel numero massimo di cinque.

9. L’insieme delle foto che ritraggono i locali selezionati verrà pubblicato in un unico contesto sulla pagina facebook ufficiale di tempostretto.it. in partnership con la pagina Mooveit entro le ore 09:00 del 6 Aprile 2023. La pubblicazione avrà termine alle ore 23,59 del 8 Aprile 2023

10. Vincerà il contest il locale che avrà ottenuto il maggior numero di “Mi piace” in calce alla foto che lo ritrae. Il vincitore otterrà in premio una targa “ Il miglior Hamburger di Messina” Mooveit Festival Tempostretto edizione 2023 e otterrà un anticipo provvigionale nella piattaforma Mooveit pari ad euro 500.

Regolamento Contest Miglior Focaccia

11. Mooveit azienda di delivery messinese e il quotidiano online Tempostretto.it organizzano un contest sulla pagina facebook di tempostretto.it in partnership con la pagina Mooveit denominato “Vota la miglior focaccia di Messina”

12. I lettori di tempostretto.it possono proporre per la partecipazione al contest i locali della città di Messina da loro più graditi. Per farlo dovranno esclusivamente utilizzare lo spazio dedicato ai commenti al post di avvio del contest. Sarà possibile votare solo una volta, i voti multipli saranno eliminati. Le proposte possono essere inserite dalle ore 9:00 del 11 Aprile alle 23:59 del 14 Aprile

13. I locali che avranno ottenuto più commenti di segnalazione parteciperanno alla fase finale del contest, nel numero massimo di cinque.

14. L’insieme delle foto che ritraggono i locali selezionati verrà pubblicato in un unico contesto sulla pagina facebook ufficiale di tempostretto.it. in partnership con la pagina Mooveit entro le ore 08,00 del 16 Aprile 2023. La pubblicazione avrà termine alle ore 23,59 del 18 Aprile 2023

15. Vincerà il contest il locale che avrà ottenuto il maggior numero di “Mi piace” in calce alla foto che la ritrae. La vincitrice otterrà in premio una targa “ La miglior Focaccia di Messina” Mooveit Festival edizione 2023 e otterrà uno anticipo provvigionale nella piattaforma Mooveit pari ad euro 500.

Regolamento Contest Miglior Braciola

16. Mooveit azienda di delivery messinese e il quotidiano online Tempostretto.it organizzano un contest sulla pagina facebook di tempostretto.it in partnership con la pagina Mooveit denominato “Vota la migliore braciola di Messina”

17. I lettori di tempostretto.it possono proporre per la partecipazione al contest le macellerie della città di Messina da loro più gradite. Per farlo dovranno esclusivamente utilizzare lo spazio dedicato ai commenti al post di avvio del contest. Sarà possibile votare solo una volta, i voti multipli saranno eliminati. Le proposte possono essere inserite dalle ore 9:00 del 20 Aprile alle alle 23:59 del 23 Aprile

18. Le Macellerie che avranno ottenuto più commenti di segnalazione parteciperanno alla fase finale del contest, nel numero massimo di cinque

19. L’insieme delle foto che ritraggono le Macellerie selezionate verrà pubblicato in un unico contesto sulla pagina facebook ufficiale di tempostretto.it. in partnership con la pagina Mooveit entro le ore 08,00 del 25 Aprile 2023. La pubblicazione avrà termine alle ore 23,59 del 27 aprile 2023

20. Vincerà il contest la Macelleria che avrà ottenuto il maggior numero di “Mi piace” in calce alla foto che la ritrae. La vincitrice otterrà in premio una targa “ La miglior Braciola di Messina” Mooveit Festival Tempostretto edizione 2023 e otterrà un anticipo provvigionale nella piattaforma Mooveit pari ad euro 500.