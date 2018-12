"Un regalo per ogni bambino": obiettivo 1000 giocattoli entro il 22 dicembre

Dare a tutti i più piccoli la gioia di un regalo da mettere sotto l’albero, è questo il motivo che ha portato l’Associazione Morgana e Gli Invisibili Onlus ad attivare la catena di solidarietà per la sesta edizione di “Un regalo per ogni bambino”.

L'apporto dei giovani di Morgana nella fase organizzativa della raccolta ha reso possibile l’organizzazione dell'evento e si è attivata in una raccolta che ha un obiettivo molto ambizioso: trovare 1000 giocattoli!

Molti i gruppi e le associazioni che spontaneamente si sono unite per raggiungere l’obiettivo: gli studenti del Liceo Jaci, del Liceo Archimede, del Liceo Maurolico, del Liceo Seguenza e del Liceo La Farina; le associazioni MCL Giovani Messina e Bimaris.



La raccolta durerà fino giorno 21 Dicembre e chiunque volesse contribuire può consegnare giocattoli nuovi o usati ed in buone condizioni:

la mattina nella sede di Benefit in via Croce Rossa dalle ore 9:30 alle ore 11:30;

il pomeriggio presso lo stand di Piazza Cairoli attivo tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00.

La consegna avverrà in un clima di festa ed animazione a Piazza Cairoli sabato 22 Dicembre a partire dalle ore 17 e fino alle ore 19 dove le famiglie messinesi potranno godere di spettacoli ed attrazioni per i bambini offerti dai volontari delle associazioni e dal Club Magico Messinese.



Per gli studenti inoltre saranno allestiti dei banchetti di raccolta al Rettorato lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 dalle ore 10 alle ore 13, attraverso i quali sarà possibile acquistare le prevendite per l'evento correlato de ''La Notte dei regali'' del 19 dicembre, una serata che si terrà presso i locali dell'Officina e che prevede come requisito essenziale per la partecipazione la consegna di un giocattolo nuovo o usato all'ingresso.

La prevendita avrà il simbolico costo di 5 euro mentre la consegna di un giocattolo sarà valido come ingresso.

La Notte dei regali giunta alla seconda edizione consecutiva vede quest'anno la partecipazione delle associazioni Nettuno, Orum, Leo Club Messina Host.

Per ulteriori informazioni circa la Raccolta Giocattoli e La Notte dei Regali è possibile contattare l'organizzazione all'indirizzo email associazione.morgana@gmail.com oppure consultando la pagina Facebook “Morgana – Associazione”.