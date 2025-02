Morte sul lavoro, il messinese Antonino Currò rimane schiacciato da un furgone

Lo stava riparando nel Ravennate, in Emilia Romagna, e gli è scivolato addosso

Aveva 36 anni e lavorava in Emilia Romagna. Il messinese Antonino Currò, originario di Larderia, è morto sabato scorso schiacciato dal furgone che stava riparando in un cortile a Conselice, nel Ravennate. Un Mercedes Vito, probabilmente di proprietà di un amico, gli è finito di sopra dopo esser stato da lui sollevato. E per Currò non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento del 118.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente.