Morto il 27enne vittima di un incidente a S. Filippo del Mela - Tempostretto

Il sinistro il 27 giugno scorso, ieri sera il decesso al Policlinico

MESSINA – E’ morto ieri sera alle 20,30 al Policlinico di Messina Domenico Pirrone, il 27enne che era rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale autonomo a S. Filippo del Mela, il 27 giugno, mentre era a bordo del suo scooter. Il sinistro, che coinvolse anche altri mezzi, si verificò intorno alle 13 ad Olivarella, in via Garibaldi. Da allora Domenico era ricoverato in Rianimazione. Il giovane era di Pace del Mela. Nel paese è calata una cappa di tristezza. I suoi amici lo ricordano come un ragazzo solare, sempre pronto a prodigarsi per gli altri.