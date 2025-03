Morto lo storico Lucio Villari, originario di Bagnara Calabra. Il cordoglio delle Istituzioni

ROMA – È morto ieri sera, all’età di 91, lo storico Lucio Villari. Saggista specializzato nel periodo tra il Settecento e il Novecento e autore insieme al fratello Rosario di un manuale per le scuole medie su cui hanno studiato generazioni di studenti. Si è spento al Policlinico Gemelli dove era ricoverato da venerdì scorso in seguito a una caduta in casa in cui aveva battuto la testa. Originario di Bagnara Calabra, nel Reggino, Villari aveva insegnato storia contemporanea all’università di Roma Tre, affermandosi anche per le grandi capacità divulgative. Nei suoi studi si era distinto per profondità dell’analisi e varietà dei temi, anche se l’Unità d’Italia è stato quello su cui più aveva focalizzato il suo impegno.

Il cordoglio del Presidente della repubblica, Sergio Mattarella

“Sono addolorato per la scomparsa di Lucio Villari, studioso insigne e fine intellettuale, riferimento di generazioni di storici, uomo di grande cultura, capace di coniugare rigore scientifico e passione per la democrazia e la giustizia. Ai suoi familiari rivolgo sentimenti di vicinanza e di cordoglio”.

Occhiuto: “Calabria piange per scomparsa Villari, cordoglio Giunta”

“La Calabria piange la scomparsa di Lucio Villari, uno dei suoi figli più illustri. Grande intellettuale, studioso rigoroso e profondo, Villari ha dedicato la sua vita all’insegnamento della storia contemporanea, diventando un punto di riferimento assoluto per tanti giovani e per diverse generazioni di storici.

Nato a Bagnara Calabra nel 1933, ha sempre conservato un forte legame con la sua terra d’origine.

Ma la sua voce, la sua passione per la storia, sono arrivate ovunque. I suoi studi hanno attraversato l’economia, la politica e la società, segnati sempre da una forte passione per la democrazia e per l’etica, con un’attenzione mirata, negli ultimi anni, anche alla difesa di temi sociali.

Dalla Giunta regionale della Calabria giunga alla sua famiglia un sentimento di cordoglio e sincera vicinanza”.

Il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso: “figura illustre della Calabria”

“Esprimo i sentimenti di cordoglio e vicinanza del Consiglio regionale alla famiglia dello storico Lucio Villari, figura illustre della Calabria che ha dedicato la sua vita all’insegnamento della storia contemporanea diventando un prezioso punto di riferimento per tutti coloro che hanno studiato ed apprezzato i suoi testi”.