Morto prematuramente il fratello della vicepresidente della Regione, numerosi i messaggi di cordoglio - Tempostretto

Sono numerosi i messaggi di cordoglio provenienti da tutto il mondo politico calabrese che stanno giungendo alla vicepresidente della Regione Calabria

E’ scomparso prematuramente il fratello della vicepresidente della Regione Calabria, Giusi Princi. In quest ore sono numerosi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla vicepresidente.

«Tutta la Giunta della Regione Calabria si stringe attorno a Giusi Princi, per l’improvvisa scomparsa del fratello. Sincero cordoglio alla nostra vicepresidente e a tutta la sua famiglia, colpita da questo grave lutto». Lo ha scritto su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Il cordoglio del presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso

“Esprimo il più profondo cordoglio alla vicepresidente della Giunta regionale Giusi Princi per la prematura scomparsa dell’amato fratello”. Il presidente Filippo Mancuso rivolge, “anche a nome del Consiglio regionale, sincere condoglianze alle famiglie Princi-Cannizzaro, in questo momento di dolore per il lutto improvviso”.

Il cordoglio del consigliere regionale Davide Tavernise

«In questo momento di enorme dolore per la prematura scomparsa del fratello, voglio esprimere alla vice presidente della giunta Regionale, Giusi Princi e alle famiglie Princi-Cannizzaro, i miei più sinceri sentimenti di vicinanza e cordoglio».

Il cordoglio del gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale

«Il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale esprime il più sentito cordoglio all’assessore e vicepresidente della Giunta regionale della Calabria Giusy Princi per la prematura scomparsa del caro fratello». Ad affermarlo in una nota il capogruppo di Forza Italia Michele Comito, che aggiunge: «Il lutto che ha colpito la nostra vicepresidente ci rattrista e addolora. In questo momento estremamente difficile ci stringiamo attorno alla famiglia».

Il cordoglio dei Sindaci facenti funzioni Carmelo Versace e Paolo Brunetti per la scomparsa del fratello della Vicepresidente della Giunta Regionale Giusi Princi



«Giungano alla vicepresidente della giunta Regionale, Giusi Princi, i più sinceri sentimenti di cordoglio per la prematura scomparsa dell’amato fratello Antonello». E’ quanto affermano in una nota congiunta i sindaci facenti funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, e del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, che, a nome delle due istituzioni, e dell’intera comunità reggina, «si stringono alla famiglia Princi in questo momento di profondo dolore».