Mostra le immagini di un cane cecoslovacco ucciso e inneggia a Satana, denunciato - Tempostretto

Aveva pubblicato le immagini sui social di un cane lupo cecoslovacco morto con la testa penzolante ed inneggiando a Satana. Subito sono scattate diverse segnalazioni alla polizia ed ai carabinieri di Santa Eufemia d’Aspromonte in coordinamento con le autorità locali stanno in queste ore cercando di porre rimedio anche sotto il profilo della salute mentale dell’uomo a tutta questa orribile vicenda. Proprio i carabinieri sono stati i primi ad arrivare sul posto e come prima cosa a verificare la presenza di altri cani e metterli in sicurezza. L’uomo che già in passato era stato segnalato dalle associazioni animaliste per aver postato video in cui faceva scoppiare dei petardi tra le zampe di alcuni cani è stato denunciato per maltrattamento di animali.

“E’ una situazione che sta indignando tutta Italia -scrivono gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA- purtroppo molti erano a conoscenza della situazione e dei deliri di questo uomo e non hanno mosso un dito per fermarlo, fino alla tragedia dell’uccisione del cane e del video postato che ha fatto il giro del web , ora è il momento di fermarlo seriamente e questo fatto deve farci capire che le leggi per la tutela degli animali sono troppo blande se pensiamo che l’autore di un simile gesto se la cava con una denuncia e al massimo con un ricovero coatto. Troppo poco”.