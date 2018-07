MXGP. A Semarang, Indonesia, è trionfo Herlings. Quarto Tony Cairoli

24. Sono questi i punti di ritardo accumulai da Cairoli nei confronti del compagno di squadra Herlings. Nella seconda tappa indonesiana, sul circuito inedito di Samaring, l'olandese ha dominato entrtambe le gare mentre il siciliano è rimasto bloccato da un dolore al pollice sinistro. Sul podio anche Tim Gajser e Clement Desalle.

Gara 1 ha visto il pattese protagonista di un'ottima partenza superando il gruppo alla prima curva mntre dietro Gajser ha superato Herlings. Al settmo giro ecco la rimonta del'olandese. Prima supera il compagno poi si lancia alla caccia dello stesso Gajser, superato nel corso di metà gara. Anche in gara 2 non c'è storia con Herlings che, scattando benissimo dal cancello di partenza, ha preso il via senza dare alcuna chance ai rivali.

Il più vicino degli inseguitori in questo caso è stato Clement Desalle mentre Tim Gajser, secondo in gara 1, si deve accontentare del terzo gradino del podio. Per Cairoli è stata una gara in rimonta. Il pattese, a causa di una caduta nel precedente round, soffre di un dolore al pollice sinisto che lo rilega in quarta piazza.

Prossimo appuntamento giorno 22 sul cirucito di Loket, Repubblica Ceca. Lo scorso anno proprio Cairoli segnò la sua 83esima vittoria nel motomondiale. Ormai è palese che il motomondiale MXGP, edizione 2018, è una questione KTM e si spera che il pattese, possa, partendo da questa tappa, recuperare sul compagno di squadra lanciato sempre più verso la conquista del titolo iridato.