Rete idrica, venerdì possibili disservizi a Santa Lucia sopra Contesse

Un intervento di manutenzione potrebbe provocare problemi nella distribuzione dell'acqua nel villaggio. L'avviso dell'Amam

MESSINA – Problemi in vista domani, nella distribuzione dell’acqua, per il villaggio di Santa Lucia sopra Contesse. Amam informa che “venerdì 9 gennaio è previsto un intervento di manutenzione programmata per la sostituzione di una saracinesca dell’impianto di distribuzione idrica. L’operazione avrà una durata stimata di circa tre ore e potrebbe comportare temporanei disservizi nell’erogazione dell’acqua.

Amam “si scusa con l’utenza per gli eventuali disagi e assicura che i lavori saranno eseguiti nel più breve tempo possibile. Per eventuali segnalazioni: 090 3687711. Numero Verde: 800 085584”.