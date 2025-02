Motori, Antonio e Riccardo Ricciari premiati dall’Aci Messina

Antonio ha chiuso al secondo posto nella Coppa Regionale "Off Roads", il figlio Riccardo terzo nella sezione navigatori

MESSINA – Continua bene il 2025 per Antonio Ricciari e il figlio. L’Aci di Messina lo ha premiato per il suo brillante secondo posto ottenuto nella Coppa Regionale categoria Off Roads che premia tutti i piloti messinesi che conquistano i migliori piazzamenti nelle competizioni italiane e internazionali. Gloria anche per il figlio Riccardo, classificatosi al terzo posto nella sezione navigatori. I due recentemente avevano preso parte alla Dakar 2025.

La cerimonia di consegna del trofeo si è tenuta nei giorni scorsi nel salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina alla presenza di un numeroso pubblico e dei tanti piloti messinesi iscritti nelle varie competizioni. Oltre alla conquista del premio, si sono aggiunti anche i festeggiamenti per tutti i piloti della Rteam RalliArt TH-Trucks che hanno preso parte alla Dakar 2025.

Entrambi impegnati recentemente alla Dakar 2025

Grazie al suo ottavo posto assoluto conquistato nella Dakar Classic 2025 e la terza posizione fra i piloti italiani, lo scorso weekend a Massarosa piccolo centro vicino Viareggio, quartier generale della Rteam RalliArt, Antonio Ricciari è stato tra i piloti più applauditi dai vertici della sua squadra. L’evento ha fornito l’occasione per tracciare un primo bilancio di questo inizio 2025 e programmare i nuovi impegni per il proseguo dell’anno in corso. Nel corso del confronto fra Ricciari e la Rteam RalliArt è emersa la possibilità di partecipare per la quarta volta nel 2026 alla prossima edizione della Dakar.

“Anche se tutti, io, team, partner, dobbiamo ancora alzare l’asticella – ha precisato Antonio Ricciari – Sono un pilota agonista ed è normale che pur avendo raggiunto brillanti risultati le ambizioni siano sempre più alte. Un piazzamento nella top ten ottenuto nonostante qualche problema di navigazione ed un serio infortunio alla caviglia che mi da problemi tutt’ora non rappresenta per me un punto di arrivo. E con questi presupposti deciderò come proseguire il mio 2025. Quanto a mio figlio Riccardo, lui è appena all’inizio e vuole crescere, è giovanissimo ed ha tutti i mezzi per farlo. Io come pilota e come padre gli starò accanto”.