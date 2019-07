Motori. La Scuderia Nebrosport fa 13 allo Slalom Castell'Umberto - Tempostretto

Presenza impressionante di portacolori griffati Nebrosport, che nel fine settimana parteciperanno alla prima ed attesa edizione dello Slalom Castell’Umberto, manifestazione motoristica organizzata dall’A.S.D. Passione e Sport di Caltanissetta. La kermesse valida per il Campionato Siciliano. Si svilupperà, inoltre, su un tracciato lungo 2,500 km con arrivo alle porte di Castell’Umberto e con 12 postazioni di rallentamento previste lungo il percorso con tre spettacolari tornanti che lo rendono molto veloce.

Per questo nuovo appuntamento che si presenta alle porte, la scuderia Nerbrosport sarà al via con tredici portacolori: Il primo a dare il via alla compagine Santangiolese sarà Santo Fallo su Fiat 500 di classe RS1.150. Tanta voglia di riscatto per il pattese dopo la penalizzazione subita nell’ultima gara a Novara di Sicilia.

Segue in ordine di partenza il sampietrino Sebastiano Martella, che sfiderà le postazioni umbertine con la francesina Peugeot 106 di classe RS1.6. Altro sampietrino in gara sarà Mattia Tirintino su Peugeot 106 di classe N1400. Si tratta della seconda gara nella carriera automobilistica dopo lo Slalom di Quota Mille.

Prima esperienza assoluta proprio in occasione della gara di casa per Luca Sinagra, che per la sua prima volta ha scelto di partecipare a bordo di Peugeot 106 di classe N1600. A seguire un altro sinagrese, vale a dire il giovane Luca Radici. Anche per lui si tratta del battesimo alle competizioni e lo farà su Renault Clio in classe N2000. In cerca ancora una volta del podio dopo il terzo posto ottenuto a Torregrotta, verrà poi il turno del veloce Tullio Danzì, in gara su Renault Clio Williams di classe A2000.

Dopo il terzo posto di Novara di Sicilia, non molla di un centimetro Benito Costa che allo Slalom Castell’Umberto insidierà le zone alte della classifica in S2 alla guida di A 112 Abarth. Dopo un breve periodo di inattività, torna ad indossare tuta e guanti l’ucriese Alfonso Belladonna su Fiat UNO Turbo di classe S7, in seguito all’ultima apparizione allo Slalom Novara di Sicilia del 2017.

Dal secondo posto di classe e di gruppo del Quota Mille, il driver Enrico Falsetti e la sua Renault R5 Turbo in classe S7 si presentano in un tandem aggressivo e che lascia ben sperare allo Slalom di Castell’Umberto. Altro portacolori rientrante in gara dopo due anni di inattività, fiducioso e motivato, è l’umbertino Enzo Favazzi su R5 GT Turbo di classe S7, ultima gara Slalom di Salice del 2017.

Torna ad indossare tuta e casco l’umbertino Simone Battagliola che sarà dell’evento alla guida della francesina Peugeot 106 di classe E1 Ita 1.6. La sua ultima presenza in uno slalom risale addirittura al Torregrotta del 2017, ma con il ritorno in pista vorrà dimostrare la stessa tenacia di due anni fa.

Da sottolineare, poi, un altro ritorno alle corse automobilistiche dopo ben cinque anni di assenza per l’umbertino Maurizio Agostino, con la sua fida Fiat Uno Turbo di classe E1 ITA> 2000. A chiudere la formazione della grande famiglia Nebrosport sarà il Milazzese Matteo Ruggeri su Peugeot 106 di classe E2SH 1.150, decisamente galvanizzato dalla vittoria nello Slalom di Torregrotta.