Motori, presentate le gare automobilistiche della stagione

Appuntamento importante ad agosto con la 21ª edizione del Rally del Tirreno-Messina. In programma corse da maggio a fine settembre

MESSINA – È stato presentato, a Palazzo dei Leoni, il calendario per la stagione 2024 delle gare automobilistiche volute e coorganizzate dal Comune e dalla Città Metropolitana di Messina insieme alla Top Competition. Interessante e ricco il programma degli eventi sportivi annunciato ai presenti. Si inizierà l’11 e 12 maggio con la 29ª edizione dello Slalom Rocca Novara di Sicilia, il primo dei due appuntamenti tricolori fra i birilli. Il 29 e 30 giugno si gareggerà per il Campionato siciliano con il 6° Slalom di Salice, mentre il clou della stagione è il 10 e 11 agosto con la 21ª edizione del Rally del Tirreno-Messina, valido come round della coppa Italia Aci Sport 9ª zona. Il 7 e 8 settembre tornerà la Regolarità turistica e storica con Il Trofeo dei Castelli, mentre la chiusura della stagione è affidata allo Slalom con la 29ª edizione del Torregrotta-Roccavaldina nuovamente Campionato Italiano il 28 e 29 settembre.

Presenti all’incontro con la stampa il sindaco della Città metropolitana Federico Basile, gli assessori alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro e alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, i sindaci di Novara di Sicilia, Gino Bertolami, di Roccavaldina, Salvatore Visalli e di Torregrotta, Antonino Caselli; il presidente ACI Messina Massimo Rinaldi; Armando Battaglia, in rappresentanza di piloti e tecnici della giunta sportiva ACI Sport; e, per la Top Competition, Antonino Triolo, Giovanni Vinci e Francesco Scibilia. “L’organizzazione di eventi sportivi di alto livello come quelli inseriti in calendario – ha dichiarato il sindaco metropolitano Basile – è frutto della sinergia che la Top Competition ha con le Istituzioni e punta ad accrescere la passione del pubblico verso questa disciplina sportiva che, nella nostra città e provincia, vanta lunghe e gloriose tradizioni nel panorama sportivo delle quattro ruote”.

I rappresentanti della Giunta municipale Finocchiaro e Minutoli hanno ringraziato lo staff organizzativo guidato da Maria Grazia Bisazza e ricordato il centenario della fondazione dell’Automobile Club di Messina. L’assessore Finocchiaro ha evidenziato come “la promozione del territorio e lo sport siano un binomio che procede di pari passo e crea un importante indotto turistico ed economico. L’ulteriore crescita nell’organizzazione degli eventi con le quattro ruote non può che essere accolta da tutti con grande entusiasmo in quanto rende Messina e la sua provincia sempre più attrattore turistico”.

L’assessore Minutoli ha spiegato che “dopo il successo dello scorso anno, l’implementazione degli eventi dell’edizione 2024 ha richiesto un forte impegno nel predisporre e coordinare tutte quelle azioni a carico della Protezione civile e delle associazioni di volontariato, necessarie a garantire la sicurezza dei numerosi partecipanti”.