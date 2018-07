La scuderia Nebrosport inizia la stagione estiva in modo posotivo

Nel fine settimana si è corsa la 10ecima edizione dello Slalom di Castelbuono, kermesse motoristica organizzata da quest’anno in ‘tandem’ dal Team Palikè Palermo e dal Motor Sport Club Castelbuono (ed abbinata ai due Memorial “Pietro Antista” ed “Enzo Capuana”). La prova, valida anche per la Coppa AciSport quinta zona di specialità, nonché per il Campionato automobilistico siciliano AciSport Slalom, ha visto in grande spolvero la scuderia della Nebrosport.

Buona prestazione per la Fiat 126 guidata dall’esperto pilota Giuseppe Pandolfo, che riesce a portare a termine la gara al quinto posto di classe S1 e 44esimo assoluto. Promossa a pieni voti la prestazione di Tullio Danzi su Fiat Uno Turbo, che chiude al primo posto di classe S7, classificandosi inoltre alla 43esima posizione della classifica generale. In chiusura, è Matteo Ruggeri che riesce a mettere il sigillo personale sul terzo posto di classe P2 e 63esimo assoluto, al volante di Peugeot 106 Rally.