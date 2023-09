Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e i sanitari del 118

MESSINA – Il conducente di un motorino è rimasto ferito in seguito ad un incidente verificatosi sul viale Garibaldi. Per cause in corso di accertamento, un’auto ha travolto il mezzo a due ruote, sbalzando il conducente. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi al ferito, le cui condizioni non destano preoccupazione.