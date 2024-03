Mountain bike, ad Antillo torna la decana delle Granfondo siciliane

Arrivata alla sua 22ª edizione la Granfondo Enerwolf sarà disputata il prossimo 21 aprile. Il percorso

ANTILLO – Percorso rinnovato per la Granfondo Enerwolf, la manifestazione di Antillo (ME) considerata la decana delle manifestazioni siciliane essendo arrivata alla sua 22esima edizione. Dopo il doppio appuntamento dello scorso anno, con la gara disputatasi sia in apertura che in chiusura della stagione, la prova che congiunge il Mar Tirreno allo Ionio cambia faccia offrendo agli appassionati un tracciato completamente ristrutturato, di 43,4 km per un dislivello di 1.298 metri. Un percorso impegnativo e che metterà alla prova gli scalatori soprattutto nella sua parte centrale.

La manifestazione, patrocinata dallo Csain e valida quale terza prova del circuito Openspeed e come prima delle Regioni d’Italia per il comparto siciliano, avrà il suo epicentro al centro Sportivo Polivalente di Antillo, dove verranno messe a disposizione tutte le strutture per ospitare i servizi pre e post gara. La partenza della gara verrà data alle ore 9:45. Premiati i primi 3 assoluti e di categoria, le prime 3 società e il vincitore del Gran Premio della Montagna.

Antillo è un piccolo comune del Messinese che è situato in una zona geografica unica, affacciato su due mari. Posto nell’alta vallata del fiume Agrò ha caratteristiche peculiari anche dal punto di vista dei monumenti, come quello ai Caduti o la Campana per la Pace risalente al 1983. Antillo ha poi una prerogativa tutta sua: l’accoglienza, per questo la storia della sua Granfondo è andata avanti così a lungo.

