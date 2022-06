Mountain bike. Massimo Mantineo del Team Nibali trionfa nell'Etna Nord Bike Race - Tempostretto

Per il portacolori giallo-rosso-nero successo nella categoria Juniores della corsa etnea: "Gara impegnativa ma spero sia il primo risultato di una lunga serie"

Prima vittoria stagionale per Massimo Mantineo che all’esordio in mountain bike della stagione vince tra gli juniores all’Etna Nord Bike Race. Per il Team Nibali la multidisciplinarietà non è più un concetto astratto nel mondo del ciclismo giovanile e la squadra della presidente Perinelli si sta distinguendo, ormai da anni, nella pratica di diverse specialità quali la strada, la pista e la mountain bike.

Tra le “ruote grasse” era impegnato l’atleta della categoria juniores Massimo Mantineo che si è presentato al via dell’Etna Nord Bike Race in quella, che per l’atleta giallo-rosso-nero, rappresentava il primo appuntamento fuori dalle competizioni su strada.

Massimo ha chiuso la prova come primo della categoria juniores dominando letteralmente la prova davanti al portacolori della Ciclistica Terme Salvatore Puliafito. “Gara molto impegnativa – la parole di Mantineo – soprattutto dal punto di vista tecnico, con salite e discese molto sconnesse e con un fondo misto tra sabbia e pietre. Sono molto contento della mia prova e della prima vittoria in maglia Team Nibali. Spero che questo risultato sia il primo di una lunga serie di piazzamenti e risultati”.

