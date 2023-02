Mountain bike. Sui Colli Peloritani la terza tappa del Trofeo Dama Company dei due mari - Tempostretto

Nei boschi di Candelara, grande partecipazione alla gara. Il commento di Mortelliti, presidente della Commissione Sport al Comune

MESSINA – Nei boschi di Candelara, sui Colli Peloritani, grande partecipazione alla terza tappa del Trofeo Mtb Xc Dama Company dei due mari. Tra i vincitori, Michele Pappalardo e Giuseppe Giorgianni. Sottolinea Raimondo Mortelliti, presidente della Commissione Sport del Comune di Messina: “Oggi uns giornata all’insegna dello sport in uno splendido scenario. Una bellissima manifestazione ben organizzata dalla società Team Bemmcbike di Messina a cui vanno i nostri complimenti. Hanno preso parte alla gara tantissimi atleti della nostra provincia. Io, come presidente della Commissione, ho partecipato assieme alle colleghe consiglieri comunali Margherita Milazzo e Antonella Feminò (quest’ultima nella foto in evidenza). Abbiamo avuto l’onore di presenziare e premiare gli atleti vincitori. Ci auguriamo che si organizzino altre manifestazioni sportive di questo valore, nel segno della partecipazione”.

Con il presidente Mortelliti