MoveMe, superata quota 15mila abbonamenti Atm

I cittadini confermano il gradimento
Il sistema di mobilità sostenibile a Messina incassa un nuovo importante risultato. L’Azienda Trasporti Messina ha annunciato il raggiungimento di quota 15mila abbonamenti MoveMe attivi, confermando la tendenza di forte gradimento da parte dell’utenza verso i servizi di trasporto pubblico cittadino.
Un numero che testimonia la risposta concreta della città alle politiche di incentivo all’uso dei mezzi pubblici, capaci di coniugare le esigenze di spostamento quotidiano con la transizione ecologica.
«Siamo già a quota 15.000 abbonamenti»
Dal vertice dell’azienda partecipata arriva la soddisfazione per un risultato definito significativo. “Siamo già a quota 15.000 abbonamenti MoveMe. Grande risposta da parte degli utenti: il nuovo risultato raggiunto da Atm conferma il forte interesse verso il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile nella nostra città”, sottolineano i canali ufficiali dell’ente.
Un successo che viene ascritto in primo luogo alla cittadinanza, protagonista della scelta di mobilità. “Un traguardo davvero significativo, frutto della fiducia e della partecipazione attiva di tutti i cittadini”, conclude l’azienda, aggiungendo un ringraziamento: “Grazie per viaggiare insieme a noi verso un futuro più ecologico”.