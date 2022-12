Movida fuorilegge a Messina e Milazzo, locali chiusi e multati - Tempostretto

Nella discoteca della cittadina del Capo c'erano oltre mille persone. Era autorizzata per 450. A Messina le "serate" erano del tutto abusive

MESSINA – In un nota discoteca di Milazzo, quando la Polizia ha effettuato il blitz, c’erano oltre mille ragazzi scatenati contro i 450 massimo previsti. Non è andata meglio a Messina, dove in due locali erano state organizzate vere e proprie “serate” senza alcuna licenza preventiva e veniva servito alcool a fiumi anche ai minorenni. Un’altra discoteca era autorizzata, ma non aveva rispettato le prescrizioni: anche qui tanta gente in più rispetto alla capienza massima prevista e nessuna via di fuga.

Il locale di Milazzo ha chiuso, per un altro a Messina è stata disposta la chiusura, gli altri sono sotto la lente della Questura di Messina, che verificherà tutto il necessario e poi deciderà. I titolari sono stati denunciati e multati.

E’ questo il bilancio dei controlli che la Polizia messinese, guidata dalla questora Gabriella Ioppolo, ha effettuato nell’ultimo mese per garantire la sicurezza di tutti i giovani che animano la “movida” in città e provincia.

Complessivamente gli agenti hanno controllato 256 persone, effettuato 51 verifiche presso le attività commerciali cittadine ed elevato 43 sanzioni ai sensi del Codice della Strada. I servizi, annuncia l’ufficio di via Placida, proseguiranno nel mese di dicembre.