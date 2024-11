Multa al Messina per sputi sugli avversari. Cambia la classifica del girone C

Dopo quattro giornate indenni sanzionata la società per 1500 euro. Aumentati i punti di penalizzazione a Turris e Taranto

MESSINA – La sconfitta contro il Sorrento di domenica va definitivamente in archivio con i provvedimenti del giudice sportivo per la sedicesima giornata. Il Messina torna a vedersi sanzionato per i comportamenti di tre suoi sostenitori che in Curva Sud, al termine della partita, “mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi hanno indirizzato tre sputi verso i calciatori avversari attingendo due di loro sul corpo”.

Per questo comportamento l’Acr Messina dovrà pagare 1500 euro. È l’ottava multa in campionato che riceve ed erano quattro giornate che la società non si trovava costretta a pagare per proprie mancanze o per i comportamenti dei propri tifosi. L’ammontare delle sanzioni ricevute dal giudice sportivo in stagione supera i dodicimila euro.

Oltre a questo, come avevamo anticipato, il capitano Marco Manetta è stato ammonito per la quarta volta in stagione e dunque dalla prossima sfida contro la Turris sarà in diffida. Proprio in vista della partita in trasferta contro i corallini non si registrano sanzioni ai calciatori della squadra campana che possano incidere direttamente sulla gara di domenica.

Penalizzate ancora Turris e Taranto

La Turris ha disputato il sedicesimo turno venerdì, ma tornerà in campo domani, mercoledì, per il recupero della sfida contro la Juventus. Inoltre i campani nei giorni scorsi hanno visto aumentare i punti di penalizzazione che adesso sono cinque. Stesso discorso al Taranto che al momento ha dieci punti in meno in classifica rispetto a quanto fatto vedere in campo.

Una buona notizia per il Messina è che grazie a queste nuove penalizzazioni affronterà la Turris standole avanti in classifica. Un altro scontro diretto per la salvezza che la formazione di mister Modica, che non parla con oggi da 37 giorni, non può sbagliare.

La classifica vede al momento il Benevento primo con 33 punti, prima inseguitrice Cerignola a 29 e poi Monopoli a 28. A quota 25 quattro squadre: Avellino, Picerno, Potenza, Crotone. Ad una lunghezza un altro poker di formazioni: Catania (penalizzata di un punto), Giugliano, Sorrento, Trapani. Fuori dai playout Cavese a 20, Altamura a 19, Foggia a 17, Casertana a 16. Nella griglia playout Latina a 14, Messina a 13, Turris a 10 con cinque di penalizzazione, Juventus Next Gen a 7 e Taranto che sprofonda a 3 con le nuove penalizzazioni.