Messina. Multe agli abbonati, Atm: “I verbali saranno annullati”

La società ha completato la verifica per quanto riguarda il parcheggio dell'Annunziata a Messina

MESSINA – Multe agli abbonati nel parcheggio dell’Annunziata. Comunica la società: “A proposito di questa segnalazione, informiamo che il problema al sistema è stato risolto e che Atm spa ha già provveduto a comunicare alla polizia municipale i verbali da annullare”.

Aveva scritto una lettrice: “Tanti i cittadini indignati che lo hanno segnalato sia alla stampa, sia alla stessa Atm. In una città in cui le auto sostano impunemente su scivoli, strisce pedonali e rotatorie, c’è chi ritrova la propria vettura sommersa da multe, sebbene abbia diritto ad occupare il parcheggio in cui si trova. Questo avviene da martedì 30 gennaio ad almeno tre automobilisti a me noti che, muniti di pass per i parcheggi di interscambio, sostano presso il parcheggio del viale Annunziata. Si tratta di quei pass acquistati presso Atm a 100 euro in combinazione all’abbonamento annuale da 20 per i mezzi pubblici”.

Ora il problema è stato risolto e si spera che, in tempi rapidi, ci sia l’annullamento di tutte le multe.

