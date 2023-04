Muore bimbo di 2 mesi, s'indaga a Messina - Tempostretto

Accertamenti sulla tragedia che ha scosso una giovane coppia cinese. Inutili per il piccolo i soccorsi

MESSINA – Tragedia nella zona centro nord di Messina: un bimbo di 2 mesi è morto al Policlinico, dove era arrivato già in gravissime condizioni.

Accorgendosi che il piccolo non reagiva, i genitori hanno avvisato il 118 e il personale dell’ambulanza, sospettando l’arresto cardiaco, lo ha trasportato al Policlinico dove i medici hanno tentato il tutto per tutto per rianimarlo. Ma per il bimbo non c’era nulla da fare.

La Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire tutti i contorni di quella che sembra una morte naturale ma che merita una attenta valutazione. Per questo il sostituto procuratore Francesca Bonanzinga ha disposto che venga effettuato l’esame medico legale sul corpo del bimbo, per stabilire esattamente cosa lo ha portato via, così piccolo, e se poteva essere salvato. L’incarico sarà affidato giovedì 20 aprile al dottore Giovanni Andò.

Distrutti i genitori, che ora attendono la fine degli accertamenti tecnici per poter riabbracciare il corpo senza vita del loro piccolo e accompagnarlo per l’ultimo viaggio. La coppia cinese, che gestisce un grosso esercizio commerciale, si è affidata all’avvocato Nino Cacia per l’assistenza legale. Al momento non ci sono indagati.