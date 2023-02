Muore sulla poltrona del dentista, 2 condanne - Tempostretto

Veronica Tedesco morì a 32 anni nel 2016 durante un banale intervento di estrazione di un dente

MESSINA – Si chiude con due condanne il processo sul caso Veronica Tedesco, la 32enne morta 7 anni fa sulla poltrona del dentista.

Il giudice monocratico Rita Sergi ha riconosciuto la responsabilità del dentista Antonio Sidoti Pinto, condannato ad un anno e dell’anestesista Giuseppe Guzzo. Per entrambi la pena è sospesa. Sono stati condannati anche a risarcire le parti civili, da quantificare in sede civile, compresa la figlia della donna, e una provvisionale immediatamente esecutiva da 30 mila euro per i genitori, 40 mila per il compagno esercente la patria potestà sulla figlioletta, 10 mila euro a testa per i fratelli.

La trentaduenne è spirata il 25 maggio del 2016 sulla poltrona del dentista, appena le è stata praticata l’anestesia. All’arrivo del 118 e della Polizia, è venuto fuori che insieme al dentista c’era un anestesista specializzando. Veronica quel pomeriggio si era recata dall’odontoiatra per la semplice estrazione di un dente. Trasportata al Policlinico dall’ambulanza, Veronica Tedesco ci è arrivata praticamente già deceduta.

Impegnati nel processo gli avvocati Nino Favazzo e Antonio Amata per le parti civili, Aurora Notarianni e Alberto Gullino nelle difese.