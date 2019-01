Alle 18.30, a piazza Duomo, i Kunsertu e gli Unavantaluna

MESSINA - "L'evento previsto per la Notte di San Silvestro con gli UNAVANTALUNA, i KUNSERTU ed il DJ Set con Leo Lippolis e Yanez si effettuerà in Piazza Duomo oggi 01 gennaio 2019 con inizio alle ore 18:30". Anche oggi una breve comunicazione dell'assessore Pippo Scattareggia ufficializza lo svolgimento del concerto, rinviato ieri notte per il maltempo.

La notte, in realtà, non è stata particolarmente piovosa ma il Comune ha preferito rinviare ad oggi, giornata migliore dal punto di vista meteorologico.