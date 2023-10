Musolino: "L'ambulantato abusivo è favorito dall'incapacità della Giunta Basile" - Tempostretto

"Totale disattenzione e un’acclarata incapacità di gestione nell'ambito del commercio": il giudizio severo della senatrice, ex assessora a Messina

MESSINA – “Totale disattenzione e un’acclarata incapacità di gestione nell’ambito del commercio. Tutto il lavoro fatto negli anni per combattere l’ambulantato abusivo è andato perduto per responsabilità dell’amministrazione Basile”. La senatrice Dafne Musolino, ex assessora delle Giunte De Luca e Basile, commenta il fatto del giorno sulla pagina Facebook di Italia Viva Sicilia, in qualità di presidente della Città metropolitana per il partito di Matteo Renzi: “Da tempo assistiamo a Messina a una ripresa dei fenomeni di ambulantato abusivo. L’aggressione al comandante Giardina, al quale esprimo tutta la mia solidarietà, conferma che tutto il lavoro svolto negli scorsi anni, teso al ripristino della legalità e a garantire forme di commercio prive della concorrenza sleale, sono state poste nel dimenticatoio da parte di un’amministrazione che risulta sempre più distratta e scollata dalla realtà. Personalmente, avevo segnalato tempo fa la presenza di venditori abusivi di frutta e di bibite, anche alla passeggiata a mare. Tuttavia, non c’è stato alcun riscontro in merito da parte dell’amministrazione”.

Continua la senatrice messinese: “Il governo si avvia a varare il nuovo Ddl in merito alla concorrenza, che prevede delle gare per il rilascio dell’autorizzazione nel caso di occupazione del suolo pubblico per il commercio. In questo scenario di mutata attenzione, in un settore che da sempre era a esclusivo appannaggio delle amministrazioni locali, il Comune di Messina sembra aver dimenticato il piano del commercio e il previsto riordino dei chioschi e di tutti gli spazi pubblici. Segno di una totale disattenzione e di un’acclarata incapacità di gestione del tema da parte dell’amministrazione comunale”.

