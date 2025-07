Mustang N. 5, il rock italiano parla messinese

Nati nel 2012, hanno realizzato il loro primo album dal titolo "Porco mondo", tra suoni duri e testi cantautorali

MESSINA – Continua l’impegno musicale dei “Mustang N°5”. Nati a Messina nel 2012 su iniziativa del cantante Puccio Basile, dopo varie esperienze live, i Mustang N°5 arrivano sei anni dopo a incidere “O va bene o va male”, un Ep autoprodotto di sette pezzi. Nella scaletta di quel primo disco spicca “Irene”, canzone che viene scelta per il video promozionale.

Si legge nella presentazione della band: “Caratterizzati da uno stile che tende a fondere il rock/hard rock americano con l’approccio cantautorale tipicamente italiano (vedi scelta dei testi in lingua madre) filtrato attraverso un approccio molto personale, i Mustang N°5 hanno fatto uscire nel 2024 il loro primo album ufficiale intitolato Porco Mondo, anch’esso ricco di storie e personaggi raccontati attraverso brani ispirati da vari generi”.

Il disco viene edito dall’etichetta romana Metal Zone Italia. La canzone scelta come singolo apripista

è “Tira fuori i sogni”.

“Se vi piace il rock vero e deciso, lontano da quello imposto dal mainstream e caratterizzato da

testi di qualità, non vi resta che urlare più forte che potete un terapeutico Porco Mondo insieme ai Mustang N. 5″, è il suggerimento.

“Porco mondo”

Tracklist:

Tira fuori i sogni Bingo bingo Santiago Maledettamente in me Perfetto Non mi sono perso niente Porco mondo Sadman Rumore Solo ma vivo D’ora in poi Sopra un pezzo dei Queen

Line up:

Puccio Basile (Voce)

Marco Occhipinti (Chitarra)

Danilo De Matteo (Chitarra)

Giuseppe Arena (Basso)

Dario Celona (Batteria)

Registrato, mixato e prodotto presso i Gargamella’s Studios di Messina da Patrick Fisichella