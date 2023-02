MyLillo, l'azienda leader delle consegne di cibo a Messina lancia il servizio "MyLilloFresh" - Tempostretto

REDAZIONALE Adesso sarà possibile acquistare carne fresca, pesce e prodotti ortofrutticoli e riceverli comodamente a casa

MyLillo, azienda messinese leader nella consegna a domicilio di cibo, ha lanciato il servizio MyLillo Fresh che permetterà ai propri clienti di ordinare online dai migliori negozi di alimentari della città di Messina. Adesso sarà possibile acquistare carne fresca, pesce e prodotti ortofrutticoli e riceverli comodamente a casa, in pochi click. Con l’introduzione di MyLillo Fresh, MyLillo si posiziona come una soluzione completa per la fornitura di cibo a domicilio, con un servizio attivo dalle 10.00 alle 23.00 no stop, che si tratti di una serata in cui non si vuole cucinare o della necessità di acquistare prodotti freschi senza doversi spostare dal proprio domicilio. Grazie all’ampia scelta di negozi convenzionati con myLillo, i clienti possono ora fare la spesa online e riceverla comodamente a casa. “Siamo felici ed orgogliosi di presentare MyLillo fresh, un servizio che abbiamo voluto fin dall’inizio e che rappresenta per noi un importante traguardo, – ha dichiarato il fondatore e CEO di MyLillo Gianluca Penna, – riteniamo che sia finalmente arrivato il momento per lanciare il fresh, grazie ad una azienda ormai consolidata con circa 30.000 utenti ed oltre 250 partners commerciali suddivisi su tre comuni. Siamo entusiasti di poter offrire questo nuovo servizio garantendo la qualità e la puntualità che ci hanno sempre contraddistinto”.

L’acquisto di prodotti freschi attraverso MyLillo Fresh è semplice e veloce: basta accedere al sito web o all’app di MyLillo, selezionare il negozio convenzionato desiderato, scegliere i prodotti e concludere l’ordine. I prodotti selezionati verranno quindi consegnati al domicilio del cliente, garantendo freschezza e qualità.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire ai nostri clienti la migliore esperienza di consegna a domicilio possibile. Siamo convinti che questa iniziativa darà un contributo significativo alla ripresa economica del territorio e non vediamo l’ora di ricevere i feedback dei nostri clienti sul servizio. A tal proposito, a breve lanceremo una nuova piattaforma dedicata esclusivamente al fresh, in collaborazione con i nostri partner tecnici di Reitera.” ha dichiarato il co-fondatore e responsabile del progetto MyLillo Fresh Giuseppe Lanfranchi.

Tra le attività attualmente aderenti al servizio possiamo citare le pescherie Chiofalo e Bonaffini, la boutique di verdure a km0 Genuineat, la macelleria Angolo della Carne e la macelleria Rizzo, ma anche il negozio specializzato nella vendita di prodotti biologici Naturasì. A questi si aggiungeranno nelle prossime settimane altri esercizi che hanno deciso di aderire al servizio proposto da myLillo.

Il servizio MyLillo Fresh è già disponibile online e si aggiunge ai servizi di consegna di cibo di MyLillo. Per maggiori informazioni e per effettuare un ordine, basterà visitare il sito web www.mylillo.it o scaricare l’applicazione MyLillo clienti sul proprio smartphone.

Informazioni su MyLillo

MyLillo è un’azienda messinese fondata nel 2019, specializzata nella consegna a domicilio di cibo. Grazie alla propria piattaforma tecnologica all’avanguardia, MyLillo si è affermata come la soluzione ideale per chi desidera ordinare online dai migliori ristoranti della città. Ora, con MyLillo Fresh, i clienti potranno anche ordinare prodotti freschi da macellerie, pescherie e ortofrutta.