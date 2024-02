Naccari (Ssd Unime): “Grandi soddisfazioni dagli sport acquatici”

A metà stagione buoni risultati da nuoto e pallanuoto. Per il direttore sportivo: "Frutto della programmazione e degli staff tecnici"

MESSINA – Il meglio deve ancora venire ma intanto l’Unime continua a sorprendere sia nel nuoto che nella pallanuoto. Appena la settimana scorsa i ragazzi del responsabile tecnico Diego Santoro conquistavano il terzo posto di società in Sicilia per quanto riguarda il nuoto di fondo, mentre i colleghi in vasca, con Emma Arcudi in testa, strappavano applausi al “Trofeo Città di Torino”. Il campionato della squadra di coach Francesco Misiti di pallanuoto era iniziato con un’imbattibile Unime, nel vero senso della parola, un pari all’esordio e poi quattro vittorie consecutive che erano valse la prima posizione nel girone 4 di Serie B, nelle ultime giornate la situazione si è un po’ complicata ma la squadra al momento si mantiene nei piani alti del girone.

Direttore Naccari, sia il nuoto che la pallanuoto continuano a conseguire importanti risultati.

“Il nostro settore degli sport acquatici ci sta dando grandissime soddisfazioni. Siamo in linea coi programmi, anzi nel nuoto stiamo raggiungendo risultati importanti. Questo grazie a programmazione che parte da lontano e scelte di tecnici, come Diego Santoro, che fanno la differenza. Siamo ai vertici siciliani e in Italia ci facciamo rispettare. Con questa perla di Emma (Arcudi, ndr), ma tutta la squadra dà soddisfazioni, ci approcciamo al nazionale con velleità. La pallanuoto è stata storicamente la punta di diamante del Cus prima e ora dell’Ssd Unime, stiamo ricostruendo dopo la retrocessione di 3 anni fa dove mantenere una Serie A non è per tutti. Riusciamo, con una squadra composta quasi interamente da messinesi, a restare attaccati ai vertici e lo scorso anno abbiamo sfiorato la promozione in serie A raggiungendo la finale playoff. In ambito nazionale anche qui siamo ad un certo livello”.

Nel nuoto va sottolineato che tra un mese arriveranno i campionati regionali e poi nazionali, solo lì vedremo il vero potenziale della squadra.

“Esatto non abbiamo solo una punta di diamante ma schieriamo sempre sia nel nuoto che nella pallanuoto atleti di grande valore e al nazionale ci approcciamo con un buon punto di partenza e consci che possiamo fare di più. Questo, ripeto, grazie a organizzazione, impianti e il gruppo tecnico che ogni giorno in vasca porta avanti il proprio lavoro generando risultati che non sono casuali”.

Nella pallanuoto si è appena concluso il girone di andata, la salvezza potremmo darla per fatta?

“Non penso che l’obiettivo fosse la salvezza ed è limitante pensarlo perché abbiamo giocatori importanti. Puntiamo ai playoff e dobbiamo arrivarci assolutamente, non viviamo un grande momento avendo perso tre delle ultime quattro gare e questo ci ha rallentato, ma siamo quarti adesso. Fondamentalmente siamo lì e ce la giocheremo per fare la Serie A e non è scontato”.

