Nasce “AlbaViva” per ricordare Aurora e Alberto De Domenico

Redazione

29 Agosto 2025

giovedì 28 Agosto 2025 - 15:00

Messina. Un'associazione in memoria dei due fratelli, morti giovanissimi a pochi anni di distanza. Venerdì 29 agosto la presentazione

MESSINA – In memoria di Aurora e Alberto De Domenico. Venerdì 29 agosto, alle 18,30, all’oasi “Madonna del sorriso”, la presentazione della neonata associazione “AlbaViva” per ricordare i due fratelli morti giovanissimi a pochi anni di distanza. La quattordicenne Aurora è morta nell’agosto 2019 in uno scontro con un’auto a Ganzirri. A condurre la moto era il fratello Alberto, che era rimasto ferito. Un malore improvviso a Vulcano, in piscina, lo scorso agosto, ha provocato invece la morte dello stesso Alberto De Domenico, 22 anni.

Ora l’associazione intende ricordarli e fare iniziative benefiche. Si legge in una nota; “Verrà raccontato il percorso fatto qui, con al suo attivo già alcune attività mirate al sostegno a realtà in difficoltà con uno sguardo più attento ai bambini. A intervenire saranno i genitori di Aurora e Alberto, Marilena Pantò e Alessandro De Domenico, rispettivamente, presidente e vicepresidente di “AlbaViva”, e alcuni amici dei due ragazzi. Tutti componenti del direttivo: Alessia Gugliandolo, Paulo Sergi, Carmelo Geraci, Giacomo Angileri, Lorenzo Patanè e Giulio D’Arrigo”.

Interverrà inoltre padre Tonino Schifilliti, con il quale è già stato avviato uno dei tanti progetti solidali che rappresentano lo scopo dell’associazione.

