Nasce il Centro per le famiglie a Villa Dante per Messina e altri 13 Comuni

L'inaugurazione martedì pomeriggio. Una serie di servizi in programma per il Distretto socio-sanitario 26

MESSINA – Nello spazio del Parco urbano della città di Messina, a Villa Dante, martedì 17 dicembre, dalle 15.30 alle 18, si presenta un “Centro per le famiglie”. Lo presenta così l’amministrazione comunale: “Un nuovo servizio a disposizione delle famiglie appartenenti al Distretto socio-sanitario 26, volto a mettere in rete le risorse pubbliche e private presenti sul territorio, per sostenere il benessere delle famiglie e promuovere una maggiore solidarietà e responsabilità sociale”.

All’appuntamento, presenti l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore e la presidente dell’Azienda speciale Messina Social City, Valeria Asquini, prenderanno parte i sindaci del Distretto rispettivamente dei Comuni di Villafranca Tirrena, Saponara, Rometta, Pagliara, Furci Siculo, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Fiumedinisi, Mandanici, Itala, Alì, Alì Terme e Scaletta Zanclea.

“L’apertura del Centro per le Famiglie rappresenta il raggiungimento di un traguardo significativo dell’amministrazione comunale – afferma l’assessora Calafiore – frutto di un percorso sinergico che ha visto il coinvolgimento di tutti i soggetti attivi, il Comune di Messina in qualità di capofila, la Messina Social City e i sindaci del Distretto Socio – Sanitario 26 per integrare e supportare le attività dei servizi territoriali finalizzati a sostenere le famiglie nei momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di prevenire o ridurre le esperienze di disagio familiare, infantile e adolescenziale”.

Il nuovo servizio offrirà numerose attività e opportunità rivolte a singoli, coppie e famiglie, tra queste: uno Sportello InformaFamiglie per comunicare i servizi e le opportunità disponibili sul territorio; Consulenze psicologiche, pedagogiche e legali, da remoto e in presenza; Sostegno psicologico ed educativo, per la gestione delle competenze genitoriali; Attività laboratoriali ed eventi, dedicati alla relazione adulti-bambini.

“Il Centro per le famiglie – aggiunge la presidente Asquini – rappresenta un’importante risorsa per il nostro territorio, un punto di riferimento per sostenere e valorizzare il ruolo centrale delle famiglie nella comunità. Con questa nuova iniziativa, vogliamo offrire servizi concreti e spazi di ascolto e condivisione, per accompagnare le famiglie in ogni fase del loro percorso, rafforzando il senso di appartenenza e solidarietà. Siamo convinti che investire nel benessere familiare significhi investire nel futuro della nostra comunità”.

Il programma di martedì pomeriggio prevede, dopo la presentazione, alcuni momenti di approfondimento rivolti alle famiglie residenti a Messina e a quelle dei Comuni appartenenti al Distretto D26, durante i quali avranno l’opportunità di ascoltare messaggi di referenti istituzionali; incontrare i rappresentanti dei servizi territoriali per le famiglie; ricevere informazioni sulle attività del Centro; e partecipare a laboratori ludici e creativi.

Nei giorni a seguire, saranno attivati dei canali per ottenere informazioni: tramite chiamata o invio messaggi whatsApp al numero 3484621742; o per mail all’indirizzo: centroperlefamiglie.d26@comune.messina.it; oppure è possibile consultare la pagina Facebook, o il sito internet.