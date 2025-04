“L’abbonamento notturno nei parcheggi Cavallotti e Villa Dante è inutile”

Lo dice il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto. Gli fa eco il consigliere comunale Dario Carbone

250 euro per sostare tutto l’anno nei parcheggi Cavallotti e Villa Dante dalle 21 alle 7. La nuova possibilità è stata presentata due giorni fa ma, secondo Alessandro Cacciotto, presidente della III Muncipalità, verrà sfruttata da pochissimi, soprattutto a Villa Dante.

Per un certo periodo l’abbonamento annuale era a costi ridotti e il parcheggio di Villa Dante era pieno di auto di residenti, pur lasciando a disposizione altri posti per i non residenti. Ora, invece, costa 1.000 euro ed è quasi sempre in gran parte vuoto.

“Gli automobilisti – dice Cacciotto – dovrebbero ogni giorno alle 7 tirare fuori la loro auto dal parcheggio”. La richiesta è di estendere il costo di 250 euro annuale all’intera giornata.

Chiede prezzi calmierati anche il consigliere comunale Dario Carbone: “L’Atm ha fatto orecchie da mercante, proponendo l’abbonamento notturno che sa tanto di beffa per quei residenti e cittadini che auspicavano in una soluzione alla portata delle loro tasche”.