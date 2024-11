Nasce la Comunità Patrimoniale “Faro per i Forti dello Stretto”

Obiettivo il riconoscimento di una identità patrimoniale e culturale

E’ stata firmata ieri nel salone degli Specchi della Città metropolitana di Messina la costituzione della Comunità Patrimoniale “Faro per i Forti dello Stretto”, promossa dal Centro Studi MedFort.

Dopo l’introduzione dell’assessore Enzo Caruso e del presidente di Medfort, Pietrangelo Pettenò, sono intervenuti il sindaco Federico Basile; il consigliere del comune di Reggio Calabria con delega al Turismo Giovanni Latella; gli assessori delegati dai sindaci di Villa San Giovanni e Campo Calabro; rappresentanti delle Università degli Studi di Messina e Reggio Calabria; la Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Messina, Mirella Vinci; il dirigente dell’Azienda Forestale Giovanni Dell’Acqua; la funzionaria delegata dal dirigente Giovanni Cavallaro dell’Ispettorato Foreste Demaniali di Messina; e la presidente nazionale dell’Istituto italiano dei Castelli Michaela Stagno d’Alcontres. A seguire hanno siglato il documento anche i rappresentanti dei Forti Cavalli, San Jachiddu, Petrazza, Serra La Croce e Monte dei Centri, e delle associazioni Horcynus Orca, Gonzaga, Rocca Guelfonia, Fai Messina, Club Alpino Italiano, Club Unesco di Messina e Campo Calabro, Archeoclub dello Stretto, Legambiente dei Peloritani, Assocea Messina aps, Amici della Terra, Comitato Salviamo Torre Cavallo, il Museo faunistico Diorama e il Museo del Novecento.

“La nascita della Comunità Patrimoniale dello Stretto si inquadra in una programmazione che ha come obiettivo il riconoscimento di una identità patrimoniale e culturale, realizzata da Istituzioni e Associazioni del terzo settore, e che possa essere riconosciuta dal Consiglio d’Europa, facendo leva sul grande potenziale architettonico, ambientale e turistico che i Forti rappresentano” – dicono Basile e Caruso.

Il Centro studi Medfort avrà il ruolo di coordinamento di tutte le azioni promosse dai firmatari al fine di una comunicazione uniforme e in linea con i principi sottoscritti. La Comunità Patrimoniale Faro per i Forti dello Stretto é il patrimonio culturale e territoriale costituito dalla rete di fortificazioni costruita a ridosso delle due sponde dello Stretto di Messina all’indomani dell’Unità d’Italia. Patrimonio che si va ad intrecciare indissolubilmente con i vari edifici di architetture fortificate che costellano le sponde dello Stretto.

La finalità della costituzione della Comunità Patrimoniale Faro per i Forti dello Stretto, quale strumento per unire comunità e patrimoni culturali, è principalmente un riconoscersi reciprocamente e mettersi in rete.