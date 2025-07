Nasce l’App “continuità di cura” nei pronto soccorso del Messinese

L'Asp attiva "uno strumento utile per dare informazioni in tempo reale ai parenti dei pazienti"

L’Asp di Messina attiva il servizio “App continuità di cura” in tutti i pronto soccorso degli ospedali della provincia. L’obiettivo? “Più trasparenza, meno attese, maggiore sicurezza”. App continuità di cura” è una piattaforma digitale multicanale, accessibile dai dispositivi mobili per il tramite di una web app e un sistema di messaggistica sms, che consente ai parenti dei pazienti di ricevere in tempo reale informazioni aggiornate sullo stato di salute, il percorso clinico e la posizione all’interno del pronto soccorso.

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina “annuncia con orgoglio l’attivazione del progetto “App continuità di cura” informazione ai parenti nei pronto soccorso in tutte le strutture di emergenza del territorio. Il progetto, sviluppato dall’unità operativa complessa controllo di gestione e sistemi informativi e statistici con il supporto del partner tecnologico ‘Agile Srl’, nasce con l’obiettivo di migliorare la comunicazione tra il personale sanitario e i familiari dei pazienti, riducendo lo stress e prevenendo episodi di aggressione, sempre più frequenti nei contesti di emergenza. Il sistema garantisce la massima sicurezza e riservatezza dei dati, grazie a protocolli crittografati e accessi personalizzati”.

Tra le principali funzionalità: visualizzazione dello stato di presa in carico del paziente e relativo codice di priorità assegnato; aggiornamenti sul percorso di cura del paziente: richiesta esami, attivazione fast-track, dimissioni ecc..; notifiche automatiche via sms e web app; integrazione con i totem informativi presenti nelle sale d’attesa dei pronto soccorso; comunicazioni strutturate tra pazienti, familiari e personale sanitario.

Cuccì: “L’app uno strumento di umanizzazione delle cure”

“Il progetto rappresenta un importante passo avanti verso una sanità più trasparente, umana e tecnologicamente avanzata. Con App continuità di cura – dichiara il direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì – vogliamo rafforzare la fiducia tra cittadini e operatori sanitari, offrendo uno strumento concreto di umanizzazione delle cure che permette di ridurre le tensioni nei momenti più delicati”.

Le stesse informazioni, veicolate per il tramite dell’app, sono anche visibili su appositi monitor informativi di nuova acquisizione, dislocati presso tutti i pronto soccorso dell’Azienda, attraverso i quali è altresì possibile verificare l’affollamento nello stesso pronto soccorso (numerosità dei pazienti presenti e relativo codice colore) nonché il tempo medio di attesa per ogni codice colore.

Il servizio attualmente attivato solo per i pronto soccorso ed è parte di un progetto ben più ampio che prevede di fornire, a breve, ulteriori utili informazioni ai pazienti in regime di ricovero. La direzione strategica dell’Asp di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, ribadisce “il proprio impegno nell’innovazione digitale a tutela del benessere di pazienti, familiari e operatori”.

