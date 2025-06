Nasconde cocaina in una cassetta della luce, arrestato 23enne

I carabinieri l'hanno visto e bloccato

Stava armeggiando in una cassetta dell’energia elettrica, in strada, dal cui interno prelevava qualcosa di sospetto che metteva in tasca. Era un involucro con 20 grammi di cocaina.

I carabinieri di Taormina hanno arrestato e posto ai domiciliari un 23enne del luogo, ritenuto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

La droga sequestrata è stata consegnata ai Carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.