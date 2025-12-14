Natale 2025 a Messina, i calzini spaiati oggi a Villa Dante

Al borgo natalizio la cittadinanza è invitata a partecipare, portando calzini per contribuire all’addobbo di un albero che "rappresenti l’unicità di ciascuno"

MESSINA – Dopo l’albero di Natale con i calzini spaiati nel villaggio di Salice, l’iniziativa dei “calzini spaiati” arriva al Borgo di Natale di Villa Dante. Stamattina, alle 12, alla presenza del sindaco Federico Basile, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare portando calzini “per contribuire all’addobbo di un albero che rappresenti l’unicità di ciascuno”.

“A Salice, per il terzo anno consecutivo, l’albero di Natale realizzato con i calzini ha coinvolto l’intera comunità, trasformando un gesto quotidiano in un potente messaggio di inclusione, solidarietà e valorizzazione delle differenze, grazie alla sensibilità della consigliera comunale Antonella Feminò e della Parrocchia S. Stefano Juniore”, sottolinea l’amministrazione comunale.

Per queste festività, l’iniziativa è stata condivisa dall’amministrazione e dalla Messina Social City, che la portano in città, per “aprire le porte di Villa Dante a un simbolo che unisce e celebra l’unicità di tutti”.