Natale a Messina 2025, il Comune a caccia di grandi (e piccoli) eventi

Pubblicata la manifestazione d'interesse "con finalità esplorativa". Si punta a musica, arte, artigianato, tradizioni e animazione territoriale

MESSINA – L’estate non è ancora finita, ma ormai l’autunno è alle porte. E, si sa, archiviati i costumi da bagno è il Natale ad arrivare in un battito di ciglia. Così il Comune di Messina ha deciso di approvare e pubblicare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse “con finalità esplorativa” per la selezione di “grandi eventi” ma anche di “eventi musicali, artistico-culturali, dell’artigianato, antichi mestieri e tradizioni popolari, nonché di animazione territoriale e arti performative”.

Natale a Messina 2025 con fondi Poc Metro 2014-2020

La determina di approvazione è la n. 8240 del 17 settembre, in cui si ricorda come le iniziative rientreranno nell’attuazione del progetto Me I.3.1.c finanziato con risorse POC Metro Messina 2014-2020, in esecuzione del piano promozionale “Messina città della musica e degli eventi”. Nel 2020 sono stati stanziati 15 milioni per il progetto in questione (“Sostegno PMI Card”), in cui è inserito il piano. L’obiettivo resta quello di valorizzare la città e aumentare i flussi turistici attraverso il natale a Messina.

Natale a Messina 2025, come presentare la proposta

Gli operatori economici interessati a partecipare al Natale a Messina 2025 potranno presentare la propria proposta entro le ore 12:00 del 18 ottobre 2025. Bisognerà inviare la documentazione al Dipartimento Servizi alla Persona – Palazzo della Cultura Antonello da Messina, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it.