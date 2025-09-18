 Natale a Messina 2025, il Comune a caccia di grandi (e piccoli) eventi

Natale a Messina 2025, il Comune a caccia di grandi (e piccoli) eventi

Giuseppe Fontana

Natale a Messina 2025, il Comune a caccia di grandi (e piccoli) eventi

giovedì 18 Settembre 2025 - 11:30

Pubblicata la manifestazione d'interesse "con finalità esplorativa". Si punta a musica, arte, artigianato, tradizioni e animazione territoriale

MESSINA – L’estate non è ancora finita, ma ormai l’autunno è alle porte. E, si sa, archiviati i costumi da bagno è il Natale ad arrivare in un battito di ciglia. Così il Comune di Messina ha deciso di approvare e pubblicare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse “con finalità esplorativa” per la selezione di “grandi eventi” ma anche di “eventi musicali, artistico-culturali, dell’artigianato, antichi mestieri e tradizioni popolari, nonché di animazione territoriale e arti performative”.

Natale a Messina 2025 con fondi Poc Metro 2014-2020

La determina di approvazione è la n. 8240 del 17 settembre, in cui si ricorda come le iniziative rientreranno nell’attuazione del progetto Me I.3.1.c finanziato con risorse POC Metro Messina 2014-2020, in esecuzione del piano promozionale “Messina città della musica e degli eventi”. Nel 2020 sono stati stanziati 15 milioni per il progetto in questione (“Sostegno PMI Card”), in cui è inserito il piano. L’obiettivo resta quello di valorizzare la città e aumentare i flussi turistici attraverso il natale a Messina.

Natale a Messina 2025, come presentare la proposta

Gli operatori economici interessati a partecipare al Natale a Messina 2025 potranno presentare la propria proposta entro le ore 12:00 del 18 ottobre 2025. Bisognerà inviare la documentazione al Dipartimento Servizi alla Persona – Palazzo della Cultura Antonello da Messina, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tindari Festival 2025: Il mito, la parola, la musica VIDEO
Area “ex I Hub”, ultime demolizioni a fine mese. “Sarà necessario chiudere il Cavallotti” VIDEO
Messina. Sei case confiscate alla mafia saranno destinate al risanamento
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED