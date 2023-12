Natale a Messina: con l'accensione degli alberi al via gli eventi - Tempostretto

Alle 17 di oggi la partenza da Palazzo Zanca. Segui la nostra diretta su Facebook e sul sito

MESSINA – Inizia il Natale messinese. L’8 dicembre, con l’accensione dell’albero nell’atrio di Palazzo Zanca, l’avvio delle iniziative del Natale 2023 in città e nei villaggi. Alle 17, il sindaco Federico Basile, insieme alla Giunta Municipale e agli organi direttivi delle Partecipate comunali, procederà con l’accensione dell’Albero allestito nell’atrio di palazzo Zanca, che vedrà anche l’esibizione musicale del coro “Note Colorate” diretto dal Maestro Mundo. A seguire sarà la volta dell’albero a piazza Unione Europea addobbato con le tradizionali piantine di stelle di Natale e con giochi di luce e acqua.

Tempostretto, per l’occasione, si collegherà in diretta sulla pagina Fb e sul sito.

Il percorso nel segno del Natale 2023

Da piazza del Municipio, i rappresentanti dell’amministrazione Basile proseguiranno in via Garibaldi direzione nord per accendere il terzo albero di Natale al Teatro Vittorio Emanuele. Successivamente, percorrendo di nuovo via Garibaldi in direzione sud, all’altezza di via Cesare Battisti, incrocio Via Tommaso Cannizzaro, sarà acceso l’albero posizionato di fronte l’Università. A seguire, si percorrerà via Cesare Battisti sino a piazza Lo Sardo per l’accensione dell’albero allestito nella riqualificata piazza, per poi ripercorrere la Cesare Battisti (passando da Largo Seggiola) per giungere sino a piazza Cairoli, dove la tradizionale passeggiata degli amministratori per l’accensione degli alberi si concluderà con l’abete addobbato di piazza Cairoli.

Quest’anno, sono oltre 50 gli alberi collocati dall’amministrazione comunale nel centro città e nei villaggi, con il supporto della società partecipata MessinaServizi Bene Comune che ha curato anche gli allestimenti delle piazze scelte. Tra le novità del Natale di quest’anno, le Vie Cicerone, Laudamo e Malvagna, adornate da particolari luminarie che riportano frasi di artisti e personaggi storici con cui viene ricordata la città dello Stretto.

Le iniziative a Messina

Dall’8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, l’area pedonale del Viale San Martino sarà interessata da diverse parate artistiche, sia nella fascia oraria mattutina che in quella pomeridiana; mentre nella zona del Teatro Vittorio Emanuele e a Piazza Cairoli, verranno organizzati i Mercatini Natalizi.

A Piazza Lo Sardo dal 14 al 26 dicembre si terrà lo Street Food.

Lungo la Via Palermo sono previste tre iniziative artistiche di intrattenimento, nei giorni 10, 17 dicembre e 6 gennaio, tutte dalle 17.30 alle 20.

Sul Viale San Martino mercoledì 20 dicembre, a partire dalle ore 21.00, si terrà un evento di sport e inclusione.

Per i grandi concerti, il primo appuntamento di questo Natale è giovedì 21 dicembre con l’esibizione della cantante Dolcenera, a piazza Unione Europea.

Venerdì 22 dicembre a Provinciale si svolgerà la “Notte Bianca”; mentre l’area circostante Cristo Re sarà interessata per tutto il periodo natalizio da eventi organizzati da associazioni.

Per il programma completo degli eventi consultare il sito ufficiale e la pagina Facebook.

