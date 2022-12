Natale a Messina, fine settimana ricco di appuntamenti - Tempostretto

Tantissimi eventi sabato e domenica, ecco quali

Entra adesso nel vivo la programmazione natalizia, con diverse iniziative dedicate a tutti, in programma per questo fine settimana nelle Circoscrizioni cittadine.

Sabato 17 Altolia (I Circoscrizione) si colorerà con il Villaggio di Natale, organizzato dall’Associazione Culturale Michelangelo Trimarchi, in programma sabato e domenica.

Nella II Circoscrizione due appuntamenti in programma sabato: presso la Parrocchia di Zafferia si terrà il Concerto corale a cura di Note Colorate, organizzato dall’Accademia Filarmonica Messina, mentre presso la Parrocchia di Santa Maria Immacolata (Contesse) spazio al coro natalizio, esibizione del Coro Lirico Siciliano.

Nella III Circoscrizione, presso il Sentiero dei Mulini, a partire dalle 10.30 spazio alla “Passeggiata per bambini con Babbo e Babba Natale”: iniziativa organizzata da Valli Basiliane, nel corso della quale sarà possibile degustare dolci tipici natalizi e verranno consegnati piccoli doni ai partecipanti.

Tante le attività previste nell’isola pedonale di Viale San Martino: “Nuova mobilità”, esposizione di auto a cielo aperto e giochi per bambini, a partire dalle ore 17, “Messina è un dono: scrivi la tua letterina”, iniziativa dedicata ai più piccoli, in programma dalle 16 alle 19 nella parte bassa del Viale San Martino; “Babbo Natale in Vespa” (a cura del Vespa Club Messina, passeggiata in Vespa lungo le vie della città, con foto ricordo e distribuzione di doni ai bambini, in programma tra Piazza Cairoli ed il Viale San Martino dalle 16 alle 20.30), dall’“Esposizione Alfa Romeo Biscioni” (organizzata da “Biscioni Messina”, in programma dalle 15 alle 21 in via Nino Bixio) alla Mostra statica di Vespe d’epoca (a cura di Vespa Collection Messina, dalle 15.30 sempre sul Viale San Martino).

Sempre nella IV Circoscrizione, altri quattro eventi in programma: dalle 17 alle 21 “La Storia del Rally a Messina: mostra fotografica ed esposizione auto” (Viale San Martino basso, a cura dell’Automobil Club Messina in collaborazione con ACI Sport Sicilia), dalle 18 alle 22, a Santa Maria Alemanna, le Associazioni Impronte organizzano “Giovani Proposte Panta Rei”; dalle 19 il concerto “Le musiche del Natale”, organizzato dall’Associazione Corale Polifonica San Nicolò presso la Concattedrale SS. Salvatore; infine dalle 20.30, nella Sala Laudamo, l’Associazione Ramires organizza “Le armonie del Natale: I canti tradizionali del Natale – Duo Margherita Rotondi soprano e Vincenzo Cicchelli pianoforte”.

Sono quattro gli eventi programmati nella V Circoscrizione: dalle 9 alle 17.30, al Museo del Circolo del Tennis e della Vela, spazio a “Messina e le sue eccellenze – tradizione e sostenibilità”, iniziativa organizzata dal Comune di Messina, Sicilindustria, Camera di Commercio e Università degli Studi di Messina; dalle 16 alle 18, presso il marciapiede antistante alla Chiesa di San Matteo, GAEventi organizza il “Christmas Show” (spettacolo con Mary Gitto in Christmas Song, teatrino dei burattini, spettacolo angelo con ali luminose, personaggio Disney, letterine a Babbo Natale e l’Elfo in Baby Dance); dalle 18.30 alle 19.30, in via Palermo i Cantustrittu si esibiscono nel concerto “I Cantustrittu itinerante”; tutto il pomeriggio di sabato, infine, a Piazza San Matteo l’Associazione Parrocchia San Matteo organizza i mercatini natalizi.

Nella VI Circoscrizione infine spazio all’esibizione itinerante “Canti di Natale nella tradizione popolare siciliana” (organizzato da “Insieme siciliano di arte, musica e canto popolare” e realizzato nei villaggi di Acqualadrone, Spartà, San Saba, Rodia ed Ortoliuzzo).

Domenica 18 dicembre

Anche la giornata di domenica 18 presenta un cartellone ricchissimo di attività. Nella I Circoscrizione, oltre al Villaggio di Natale già attivo da sabato ad Altolia, spazio anche alla sfilata natalizia “Soldatini di Larderia” (organizzata dal Corpo Musicale Madonnina di Dinnammare, in programma dalle 16 alle 20 tra Ponte Schiavo, Briga Marina e Superiore, Giampilieri Marina e Superiore, Molino ed Altolia) ed al “Concerto di musiche natalizie Ensamble Macrame” (organizzato da “Nutrimenti Terrestri”, dalle 21 presso la Chiesa Santa Madonna della Lettera a Galati Marina).

Tre gli eventi programmati nella III Circoscrizione: dalle 10 alle 20, presso la Chiesa Santa Maria Incoronata di Camaro Superiore, spazio ai mercatini natalizi organizzati dall’Associazione Culturale Musicale “G. Gershwin”, che dalle 19, sempre nello stesso luogo, organizza lo Spettacolo teatrale “Il Natale di Martin”, realizzato in collaborazione con l’Associazione Sarabanda; dalle 19, infine, “I Canti Siciliani”, esibizione realizzata presso la Chiesa di San Pietro e Paolo ed organizzata dalla Compagnia Musici e Cantori.

Proseguono le iniziative organizzate già da sabato nella IV Circoscrizione, alle quali si aggiungono altre attività: continuano le iniziative “Nuova mobilità” e l’esposizione “Alfa Romeo Biscioni”, l’esposizione di auto a cura dell’Automobil Club Messina In e “Giovani Proposte Panta Rei” (presso Santa Maria Alemanna). A queste attività si aggiungono altre nuove iniziative, quali “Christmas in ME” (sfilata e concerti presso i luoghi più significativi del centro cittadino, realizzata dalle 17 alle 18.30 tra Piazza Cairoli e Viale San Martino alto, organizzata dalla Banda Musicale di Salice Aps), il flashmob di danza Cdsd International (dalle 18.30 a Piazza Cairoli, di fronte a Tezenis, realizzato dallo Studio Cdsd), I “Canti della tradizione siciliana” (a Collereale, dalle 10.30, organizzato dall’Associazione Cariddi) ed infine, dalle ore 21 a Piazza Duomo, il grande concerto gratuito di Matthew Lee (Matthew Lee in Tour, prodotto in collaborazione con l’Associazione Darlin), esibizione dal vivo che apre il cartellone di concerti gratuiti allestito dal Comune di Messina.

Due le iniziative in programma nella V Circoscrizione: dalle 17, nella Parrocchia San Domenico, la seconda edizione di “Un gioioso Natale a San Domenico” (spettacolo per bambini con animazione, gonfiabili e Babbo Natale, organizzato dalla Parrocchia San Domenico) ed alle 17.30 spazio all’esibizione dell’Associazione Orchestra da Camera di Messina, in programma nella Chiesa di San Michele Arcangelo.

Nella VI Circoscrizione, infine, quattro eventi in programma: dalle 9 alle 12 “Tour Esperienziali e Didattici e Naturalistici e visita del Presepe Artistico” (organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro presso il Lago grande di Ganzirri e la Riserva Naturale Orientata di Capo Peloro), dalle 12 Teatro-Canzone “Lu Cantu di Natali” (in programma presso la Parrocchia di Sant’Agata, realizzato dall’Associazione Daf ed a cura di “La bottega degli attori”), dalle 16.30 alle 21 Mostra dei mini Presepi (evento ricorrente prodotto a Curcuraci dal Comitato Pro Curcuraci), dalle 18 si ripete la manifestazione “I Canti di Natale nella tradizione popolare siciliana” (in programma anche domani) ed alle 19 tocca al Concerto del Coro Note Colorate (direttore Giovanni Mundo, Pianoforte Francesco Allegra, Fisarmonica Saverio Cutuli – organizzato dall’Associazione Daf presso la Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Ganzirri).

Eventi permanenti

Anche per questo fine settimana proseguono gli eventi permanenti, programmati per il periodo natalizio: i mercatini di Natale (sistemati a Piazza Cairoli da Ecopromotion), la manifestazione “Tutte le strade portano a Natale” (fino al 6 gennaio, dalle 18 alle 20.30 a Piazza Cairoli e sul Viale San Martino, teatro di strada con diversi generi musicali organizzato da Todo Modo), Villa Dante ed il Villaggio di Babbo Natale (in programma fino all’8 gennaio 2023 presso la Villa comunale dalle 15 alle 18, prodotto da Messina Social City che, sempre nello stesso luogo, organizza per due pomeriggi a settimana, dalle 15 alle 19, attività di giochi da tavolo per bambini ed anziani), “Il Bosco Incantato” (attività permanente che inizia domenica 18 e prosegue fino all’8 gennaio, organizzata a Villa Mazzini, dalle 16 alle 19, da Messina Social City), il Presepe (realizzato dall’Associazione Italiana Amici del Presepio, presente presso i Chiostri dell’Arcivescovado fino al 6 gennaio 2023).

Tutti gli eventi del Natale di Messina potranno essere consultati sul nuovo portale realizzato dal Comune di Messina: https://eventi.comune.messina.it/ e seguendo la pagina facebook Messina Città degli Eventi.