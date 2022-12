Natale a Messina, grandi eventi con Negramaro e l'Orchestra di Renzo Arbore in piazza Duomo - Tempostretto

Presentato il cartellone delle manifestazioni organizzate dal Comune

riprese di Silvia De Domenico

MESSINA – Presentate questa mattina le manifestazioni natalizie organizzate dal Comune di Messina. Per il sindaco Federico Basile “la grande novità di quest’anno sono le isole pedonali. Da piazza Cairoli si andrà verso il viale San Martino”. Ma ci sarà anche un “calendario fitto e importante con una serie di manifestazioni che faranno rivivere il Natale a Messina, al centro e nei villaggi. E sarà fitto, il calendario, sia sulle isole pedonali sia nelle circoscrizioni. Oggi diamo lo start ufficiale – ha aggiunto il sindaco Basile – l’8 dicembre accenderemo gli alberi di Natale da Piazza Municipio, alla stazione e a piazza Cairoli”. Ci saranno una serie di eventi che Basile si augura “trascinino piazza Duomo”. “La nostra città deve essere aperta a tutti. L’8 dicembre ci sarà Tosca che aprirà i nostri concerti. E poi ci saranno artisti di livello importante: il 18 dicembre Matthew Lee, il 29 dicembre i Negramaro, il 4 gennaio Alberto Urso”. Protagonista della festa di Capodanno in piazza Duomo, il 31 dicembre a partire dalle ore 21, sarà l’Orchestra Italiana di Renzo Arbore.

“Ci saranno i Negramaro – ha evidenziato il sindaco Basile – nome importante che testimonia la nostra voglia di stare insieme, in piazza. Il 31 dicembre c’è la festa di Capodanno con l’Orchestra italiana originale di Renzo Arbore. Lui non ci sarà per motivi di salute ed età. Ma avere la sua Orchestra è una cosa importante. E poi il 4 sempre in piazza Duomo ci sarà Alberto Urso per il primo concerto nella sua città, arriverà direttamente da Toronto dove ora è impegnato”.

Informazioni online sugli eventi

“Una novità importante la voglio lanciare: sento dire che a Messina non c’è niente, ma quello che vedo io è tutto l’opposto. Entro giorno 8, prima della partenza, stiamo dotando il sito del Comune di un sistema che metterà online tutti gli eventi, così da informare su tutte le attività i cittadini. Sono tante e molteplici, tanto che spesso neanche sappiamo che ci sono”, ha aggiunto Basile. “Questo è un Natale che – ha proseguito il sindaco di Messina – nonostante crisi e caro bollette è stato concepito con una convinzione: ritrovare la serenità tutti insieme. Sono convinto che il rilancio debba partire da qui. Oggi ci sono tante realtà che devono dare questo tipo di segnale. Ognuno deve remare verso il rilancio, possiamo fare questo salto di qualità. Ci sarà anche il palco per tutti: un evento dedicato alle band emergenti di Messina. Vogliamo dar loro la possibilità di suonare su un palco a Piazza Duomo”.

Finocchiaro: “Sarà una bella festa”

“Sarà una bella festa – ha dichiarato l’assessore agli Spettacoli Finocchiaro -. Abbiamo coinvolto per le attività sulle isole le partecipate e molte scuole. Vogliamo far apprezzare sempre più le isole pedonali. Ci saranno tanti servizi su parcheggi e bus navetta, saranno isole da vivere. È stato fatto tanto e piano piano ci renderemo conto che possiamo apprezzare questa nuova visione, questa nuova vivibilità. Ora le risposte arriveranno dalle persone che verranno in città”.

Previti: “Messina città della musica e degli eventi”

“Il Natale inserito nel programma di “Messina città della musica e degli eventi” è molto ambizioso – ha aggiunto l’assessora Carlotta Previti – punta alla ripresa economica e commerciale. Abbiamo iniziato questa linea di investimento attraverso un bonus alle imprese. Per la mission che ci siamo dati volevamo lanciare il brand della città della musica e degli eventi. Così nasce il progetto, che debutta lo scorso natale ma con il brusco stop per il Covid. Poi i primi sei mesi senza amministrazione e adesso ritorniamo a Natale. Ma non è solo il Natale, ci saranno una serie di eventi che partiranno dalla prossima primavera. Con questi eventi già ora vogliamo attirare più cittadini, fruitori, turisti per animare il tessuto urbano e alimentare l’indotto. Ci auguriamo di aver indovinato questa linea strategica di rilancio economico. Ci vuole il concorso di tutta la città, credo che Messina avrà successo solo in caso di concorso di ognuno di noi”.