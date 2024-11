Natale a Milazzo. Dal pattinaggio sul ghiaccio ai mercatini

Milazzo si prepara al Natale, presentando diversi eventi che partiranno già dall’inizio del mese come i classici mercatini

MILAZZO – Tutto pronto per il Natale di Milazzo, che quest’anno proporrà diversi eventi dedicati ad ogni fascia d’età. Annuncio a sorpresa è l’installazione di una pista per il pattinaggio sul ghiaccio, a Piazza Marconi. Un’iniziativa, spiega l’amministrazione, voluta proprio per consolidare il ruolo dell’area da poco rinnovata.

Non mancheranno neanche i classici mercatini di Natale, quest’anno dedicati all’enogastronomia, che si terranno nei pressi del Duomo. L’assessore allo sviluppo economico di Milazzo, Angelo Maimone, ha commentato: «L’obiettivo è creare un’atmosfera natalizia accogliente e adatta alle famiglie cercando anche di stimolare l’afflusso dei visitatori e turisti durante questo periodo supportando così anche l’economia locale».

Il programma degli eventi di Natale a Milazzo

Sabato 7 Dicembre, ore 17.00

Inaugurazione Mercatini enogastronomici Natalizi (dal 7 al 22 Dicembre) al Duomo;

ore 17.30 – Animazione in via Medici con Babbo Natale e gli Zampognari itineranti;

ore 19.00 – Concerto al Duomo;

Animazione in via Medici con Babbo Natale e gli Zampognari itineranti;

Concerto dell’Ensemble Vocale Cantica Nova al Duomo;

Animazione in via Medici con Babbo Natale;

Animazione in via Medici con Babbo Natale e gli Zampognari itineranti;

Letture e giochi per bambini in via Medici;

Concerto della scuola “La Chiave del Ritmo” al Duomo;

Animazione in via Medici con Babbo Natale;

