Natale in corsia a Taormina, gli auguri di Fiorello e l'intervento al cuore che salva bimbo del Venezuela INTERVISTA/VIDEO - Tempostretto

La gioia del primario Agati e di tutto lo staff sanitario. Gli auguri dello show man ai piccoli pazienti ed ai genitori: "Vi abbraccio tutti, ci saranno Natali migliori"

di Carmelo Caspanello

L’INTERVISTA. C’è una convenzione con il Bambino Gesù di Roma in scadenza, che tiene in ansia il personale sanitario e soprattutto le famiglie dei piccoli pazienti. Agati: “Sembra stia prevalendo il buonsenso a livello regionale e ciò mi dà fiducia”

TAORMINA – E’ stato un Natale speciale al Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo dell’Ospedale S. Vincenzo. “E non potrebbe essere diversamente – sorride il primario, Sasha Agati – nel momento in cui si riesce a donare una grande speranza”. Quella speranza si chiama vita. Per lo staff del Ccpm guidato da Agati è il modo migliore per celebrare la festa. Nel caso specifico con la famiglia di un bimbo di 4 mesi, partita dal Venezuela per l’intervento della speranza.

“Parliamo di una trasposizione delle grandi arterie con difetto interventicolare – spiega il primario – una delle cardiopatie complesse. Praticamente i vasi originano dal cuore, sia l’aorta quanto la polmonare, sono collegate al cuore in maniera inversa. L’intervento consiste riportare entrambi i vasi nella corretta posizione ma, soprattutto, nello spostare anche le coronarie, che in un bambino così piccolo misurano sotto il millimetro di diametro. Mentre in Italia questo è un intervento che facciamo nel primo mese di vita, nel caso specifico parliamo di un bimbo di mesi e quindi è necessario un intervento molto delicato”.

Un augurio speciale al Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo di Taormina è stato rivolto, attraverso un video, anche da Fiorello. Lo showman ha salutato il primario in modo confidenziale (“Ciao Sasha”) ma in particolare i piccoli pazienti e le mamme ed i papà. “Vi voglio dare un abbraccio fortissimo – ha detto – sicuramente, vedrete, ci saranno Natali più belli”. Fiorello sta facendo una battaglia per tenere in vita il Ccpm taorminese, si è recato anche nel reparto nei mesi scorsi e lo ha ribadito in più occasioni anche in diretta nazionale su Viva Rai2. Il primario e Fiore hanno ormai un rapporto confidenziale ed in occasione delle feste si sono sentiti per scambiarsi gli auguri al telefono.

C’è, intanto, una convenzione in scadenza, che tiene in ansia non solo il personale sanitario, ma soprattutto le famiglie dei pazienti. “Sembra stia prevalendo il buonsenso a livello regionale – chiosa Sasha Agati – e ciò mi dà fiducia”. Il primario ha partecipato il giorno di S. Stefano al concerto del Piccolo coro, al Palacongressi, dove ha parlato di solidarietà e delle opere che insieme ad altri volontari vengono compiute per salvare bambini meno fortunati. IN ALLEGATO L’INTERVISTA INTEGRALE AL PRIMARIO SASHA AGATI