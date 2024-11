Natale in teatro, il villaggio con 60 casette sta per tornare

In programma dall'8 dicembre con alcune novità intorno a via Laudamo

MESSINA – “Natale in teatro” a Messina. In via Laudamo si lavora per l’allestimento di “Natale in Teatro – Christmas Village”, pronto a tornare dopo l’edizione 2023. Oltre 90mila presenze.

Come già anticipato da Tempostretto, in programma dall’8 al 29 dicembre, il villaggio natalizio è organizzato dall’associazione culturale “Development”, in collaborazione con “Crew”. E con la compartecipazione e il supporto del Comune di Messina e la collaborazione di E.A.R. Teatro di Messina, associazione “Infinity Life”, associazione “Second Life” e il patrocinio del Comune di Messina.

Le novità dell’edizione 2024 di Natale in teatro

I numeri. Cresce l’area e quest’anno la manifestazione occuperà 2900 mq attorno all’area del Teatro Vittorio Emanuele, la via Laudamo, la Via Casalaina (dove verranno collocati espositori del food and beverage) e la via Pozzo Leone. Saranno circa 60 le casette presenti all’interno del villaggio che saranno distribuite in nove aree tematiche.

Le aree. I bambini avranno la possibilità di divertirsi nell’area kids, nella piazzetta Laudamo. Prevista la conferma della casa di Santa Claus, che lo scorso Natale è stata tra le più gettonate, il Xmas lab, dove saranno tanti laboratori creativi dedicati ai bambini e la sera per i più grandi. Sarà ampliata l’area di riuso arti&mestieri con spazi dedicati alla creatività e all’artigianato ed esposizioni di creazioni, elaborazioni d’autore, riuso e vintage per oggetti e articoli senza tempo tra tradizione e reinterpretazione, le aree delle eccellenze del territorio.

In via Pozzo Leone sarà presente anche Il villaggio della sostenibilità con Messina Servizi Bene Comune che allestirà un’area dedicata al tema dell’ambiente e dell’importanza della corretta gestione delle risorse con la promozione di azioni per una corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità ambientale.

Musica, feste, show e danza

Gli eventi. Musica, show e danza per intrattenere tutti con eventi diversificati messi in scena da veri professionisti delle arti che si alterneranno per regalare momenti di svago e divertimento. Al cartellone del Teatro Vittorio Emanuele si aggiungeranno le iniziative previste dall’organizzazione di Natale in Teatro che prevede tra gli altri stand.up comedy e live podcast.

Continuerà la mostra della Lego nel foyer del Teatro Vittorio Emanuele. E poi la Festa dell’accensione che si terrà l’8 dicembre, la parata degli Schiaccianoci, il trenino Polo Nord Express, gli artisti di strada, i canti sotto l’albero di Natale e il Teatro del gusto, il Village Ciak Scuola Film Fest e il coro della Chiesa Valdese.

In programma anzoni e intrattenimento in filodiffusione a rotazione continua in tutto il villaggio.

