Messina capitale dei Lego fino al 27 aprile

Oggi l'inaugurazione al Vittorio Emanuele di una mostra già visitata da oltre un milione di visitatori

MESSINA – Fino al 27 aprile 2025 il Teatro Vittorio Emanuele ospita “I love Lego”, reduce da varie tappe mondiali, con oltre un milione di visitatori. La mostra, con in primo piano le fsmosissime costruzioni, è stata patrocinata e co-organizzata dal Comune di Messina, dal Teatro Vittorio Emanuele, e promossa da “Piuma” in collaborazione con “Arthemisia”.

Basile: “Un evento per promuovere il turismo culturale”

Sottolinea il sindaco Federico Basile: “Un evento straordinario voluto da questa amministrazione per offrire un’opportunità di aggregazione culturale e ludica per la nostra comunità. Offriremo l’opportunità a cittadini e turisti di visitare un percorso espositivo interessante e coinvolgente, in particolare per bambini e ragazzi, ma anche ai tanti appassionati del settore, innalzando il livello di attrattività del nostro territorio con una mostra di circuitazione internazionale in grado di captare flussi orientati al turismo culturale”.

Accanto ad alcuni immensi diorami che contano centinaia di migliaia di mattoncini – dettagliatissime riproduzioni di mondi in scala ridotta, costruiti attraverso la passione e l’ingegno di alcuni tra i più grandi collezionisti Lego e costruttori d’Europa – ad accompagnare e intrattenere i visitatori sono stati progettati un allestimento di opere ispirate alla storia dell’arte e rielaborate in chiave Lego, un grande laboratorio dove i bambini possono sbizzarrirsi ad assemblare le proprie costruzioni e tanti giochi di ruolo in larga scala con i quali confrontarsi durante la visita.

Orari e prezzi

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 19.30; sabato e festivi dalle 10 alle 20; domenica dalle 10 alle 17.

Periodo natalizio intero: dal 23 dicembre al 6 gennaio la mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20, salvo le seguenti eccezioni: domenica 29 dicembre e domenica 5 gennaio è visitabile dalle 10 alle 17; il 24 dicembre e il 31 gennaio sempre, dalle 10 alle 17. Il giorno di Natale, 25 dicembre 2024, la mostra rimarrà chiusa.

Costo dei biglietti: Intero € 12; Ridotto € 10 (bambini dagli 11 ai 18 anni e studenti universitari con tesserino); Ridotto speciale € 8 (bambini dai 5 agli 11 anni); Gratuito (da 0 a 5 anni).

Foto dalla pagina Fb del sindaco Basile.