A Natale Pizza’s World Messina aperto anche di notte con servizio a domicilio

Redazionale

REDAZIONALE – Pizza’s World Messina da ormai 20 anni è un punto di riferimento, soprattutto per la particolarità di rimanere sempre aperto tutte le notti.

Fino al 6 gennaio troverete le nostre pizze speciali, anche dolci con il menù di 10 pizze dessert speciali, rustici fritti e al forno con un servizio notturno fino alle ore 5.15.

Prossimamente per i fedelissimi clienti arriva la tessera fedeltà: ogni 20 pizze la ventunesima pizza è in omaggio a scelta dal menù. Arriva anche il giro pizza con stuzzichini di pizza più patatine e wurstel, bevanda e pizze a volontà ad un prezzo speciale valido solo dal lunedì al giovedì.

Resta anche la promozione speciale menù pizza. I dettagli si possono conoscere sul sito oppure chiamando i numeri 090 9573829 o 346 9733560.

Per il 2025 a Pizza’s World Messina, il campione mondiale emerito e istruttore delegato Sicilia dell’associazione del Movimento pizzaioli italiani e Scuola Nazionali Pizzaioli professionisti, Carmelo Guarnera, inizia corsi per pizzaioli e anche corsi di pizza acrobatica insieme ai suoi altri istruttori del M.P.I. Alessio Sgarlata; Vincenzo Serio e il figlio Daniel, sulle orme del padre Carmelo, mentre la figlia Gresia Guarnera attualmente si trova in Spagna per lavoro insieme al suo compagno Jackson Palella, entrambi campioni mondiali.

A febbraio 2025 Pizza’s world compie 20 anni di attività. Festeggeremo con un mega buffet di pizze e rustici, tutto gratuito, per i nostri amatissimi clienti e non. La storia di Pizza’s world Messina continua.