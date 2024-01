Botte a scuola, la versione della famiglia

In ospedale genitore e alunno. La famiglia racconta: "Precedenti spiacevoli"

MESSINA – Anche il genitore e il figlio, coinvolti nella “rissa” a scuola, sono stati ricoverati al pronto soccorso dopo lo spiacevole episodio avvenuto all’istituto nautico ieri mattina. L’allievo è stato medicato al Policlinico dove è arrivato in ambulanza, mentre il padre all’ospedale Piemonte. Sull’episodio indaga la Polizia che ieri mattina ha effettuato un sopralluogo nella sede staccata del nautico “Caio Duilio” e raccolto le prime testimonianze.

Le botte a scuola, indaga la Polizia

Secondo i primi accertamenti le scintille sono scoppiate tra un docente e un allievo della sezione staccata al centro città, poi esplose con l’arrivo del padre del ragazzo. Quando il genitore è arrivato il ragazzo, raccontano i familiari, il docente aveva già colpito il quattordicenne, che aveva per questo richiesto l’intervento dei genitori. Ancora da stabilire con chiarezza chi ha sferrato il primo colpo e chi ha reagito, quel che è chiaro è che alla fine è partita una rissa terminata con l’arrivo delle ambulanze del 118 e le Volanti.

Uno schiaffo di troppo

Sarà l’indagine penale ora a chiarire l’episodio, parallelamente all’inchiesta interna avviata dalla dirigente Daniela Pistorino. Intanto la famiglia racconta la sua versione: i genitori si erano già rivolti ad un legale, lo scorso dicembre, per denunciare spiacevoli episodi subiti dal ragazzo da parte di uno degli insegnanti, che lo avrebbe colpito anche ieri, scatenando il “parapiglia” dopo che il ragazzo ha reagito allo schiaffo, colpendolo però per errore, sostiene lui. Poi tutto è degenerato.

Il precedente

Ieri sera il quattordicenne è stato condotto in ambulanza al Policlinico dove è stato visitato anche in neuropschiatria infantile. Da qui è stato dimesso e inviato in ambulatorio e il caso è stato segnalato ai servizi sociali. L’episodio precedente risale invece al 12 dicembre scorso, quando il giovane era stato visitato nello stesso Policlinico, raccontando di essere stato colpito dallo stesso docente.