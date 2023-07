Naxos Fight Explosion, trionfa Giovanni Spanò del Team Saladino - Tempostretto

A Giardini Naxos il classe A messinese si aggiudica il titolo italiano K1 Rules categoria -70 kg

GIARDINI NAXOS – Il “Naxos Fight Explosion”, uno degli eventi più prestigiosi organizzato dalla Pitbull Gym, si è tenuto a Giardini Naxos. Il Team Saladino della New Generation Fighters (Wfmc) trionfa con un importante vittoria di Giovanni Spanò, atleta di spicco dei circuiti italiani. Il classe A messinese allenato dal maestro Francesco Saladino (attuale campione mondiale) si aggiudica il titolo italiano K1 Rules nella categoria -70 kg, in un match molto duro ed intenso contro un forte ed esperto Matteo Palermo del Team Sciacca. Prossimo appuntamento il The Combat Show “Gattopardo” in programma il 23 luglio.

“Sono molto soddisfatto della prestazione del mio atleta – sono le parole del maestro Saladino – sapevamo fosse un match molto impegnativo. Faccio i complimenti in primis all’avversario Matteo Palermo, un atleta ben allenato da Matteo Sciacca e Samuele Portale, poi mi complimento con l’organizzazione impeccabile che ha dato vita ad una serata di notevole livello. Ho assistito a match molto equilibrati e spettacolari con atleti valorosissimi”.

