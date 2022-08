NaxosLegge, dai corpi celesti ai corpi di scena: al via il XXII Festival delle Narrazioni, della lettura e del libro - Tempostretto

Il 2 settembre “Premio Promotori della Cultura” intitolato a Franz Riccobono

Giardini Naxos – Dai corpi celesti con storie di cosmogonia tra mito e scienza, ai corpi di scena con la rassegna teatrale al Parco di Naxos; e poi poesia e cinema in Pasolini, un flashmob di versi “corsari” in giro per Giardini Naxos, l’indagine sui poeti greci contemporanei Kavafis e Patrikios e il Premio Promotori della Cultura. Con il mese di settembre prende il via la maratona della XII edizione di “NaxosLegge, Festival delle narrazioni, della lettura e del libro” [1 set – 1 ott 2022] che, con la direzione artistica di Fulvia Toscano, propone oltre cinquanta eventi ispirati quest’anno al tema dei “Corpi” e programmati fra Giardini Naxos, Messina, Catania, Siracusa e vari comuni delle province. La manifestazione, organizzata con il sostegno dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, rinsalda poi la collaborazione con il Parco Archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigano, che tra l’Area archeologica e il Museo di Naxos, il Teatro della Nike – con il “Premio Comunicare l’Antico” (3/9) la rassegna “Interpretare l’antico” (dall’ 1 a 16 settembre) – e l’Odeon di Taormina, ospita numerose iniziative tra incontri letterari, dibattiti, reading, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche. Qui è stata introdotta ieri sera, 29 agosto, da “Corpi celesti”, passeggiata archeo-astronomica per parlare di cosmogonie tra mito e scienza con l’archeologo Massimo Cultraro e l’astrofisico Andrea Orlando.

I premiati

NaxosLegge parte ufficialmente il 1° settembre dalla città di Messina (Palazzo del Comune, ore 18) dove sarà annunciata l’intitolazione a Franz Riccobono – studioso messinese di storia patria recentemente scomparso – del tradizionale premio “Promotori della Cultura”, manifestazione in programma l’indomani, 2 settembre (Lido di Naxos, ore 18.30) e dedicata a tutti coloro che, siciliani e non, fanno della cultura una ragione di vita.

Saranno premiati Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli Italiani e attualmente impegnato nello spettacolo teatrale su Van Gogh tratto dal suo libro e in scena al Parco di Naxos il 2 settembre (Teatro della Nike, h.21.30); Angelo Mellone, vicedirettore di Rai 1; Pino e Manuel Grillo, fondatori della casa editrice calabrese Settecolori; ICM Istituto per gli incontri culturali Mitteleuropei di Gorizia; in area siciliana riceveranno il riconoscimento – una piccola scultura di Stefania Pennacchio, artista presente con una sua opera nell’immagine guida di NaxosLegge 2022 –Fabio Granata, assessore alla Cultura di Siracusa, tra le dieci città finaliste per la Capitale italiana della cultura 2024; la Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, per i 50 anni dalla nascita; Ninni Panzera, già segretario generale di Taormina Arte (alla carriera); Mimma Vicidomini per la storica casa editrice EDAS di Messina con cui Franz Riccobono ha realizzato moltissime delle due più importanti pubblicazioni; Fabio Pilato, messinese maestro del ferro, artista di straordinario talento; Nino Pala, grecista di fama, grande operatore culturale promotore del dialogo tra Calabria e Sicilia. Infine il Festival “La culturale”, ideato e organizzato a Milazzo da Giancarlo Cutrona e Livia Di Vona, come premio a giovani e intraprendenti operatori culturali.

La sezione dedicata a Pasolini

Con “Semantica del corpo in Pier Paolo Pasolini” (2/9 Lido di Naxos), prende il via la sezione di NaxosLegge dedicata al grande intellettuale, del quale quest’anno ricorrono i cento anni dalla nascita. A parlarne sarà Giuliana Parotto (Università di Trieste) che guiderà il pubblico attraverso la complessa trama di relazioni fra PPP e il corpo. L’incontro, in collaborazione con l’ICM di Gorizia, sarà condotto da Daniele Tentori. Mentre domenica sarà la volta di PPP e i classici greci (4/9 Teatro della Nike) con la presentazione del libro di Andrea Cerica “Pasolini e i poeti antichi” seguita dalla proiezione del film diretto dal poeta friulano “Edipo Re”, introdotto da una relazione di Sergio Barone, storico del cinema. Lunedì 5 (h. 17 Giardini Naxos) sarà la volta dell’Officina Pasolini con “Flashmob poetici e corsari” a cura dei giovani dell’Archeoclub d’Italia (GiardiniNaxos -Taormina-Valle Alcantara) e in programma in varie location. Mentre la sera al Parco di Naxos, per la rassegna “Interpretare l’Antico” – che prende il via l’1 settembre con una drammaturgia da Euripide (“Oida un rito musicale per il teatro” di Beercock) – ancora PPP con “Cantiere Orestea. Corpo a corpo. Pasolini/Eschilo”, a cura di Cinzia Maccagnano, restituzione del workshop realizzato con gli studenti e dedicato all’analisi del testo di Eschilo e la visione di PPP (5/9 Teatro della Nike, h.21).

I poeti greci contemporanei

I poeti greci contemporanei saranno al centro de “La voce di Kostantinos Kavafis nelle parole nude di Titos Patrikios” (3/9 Lido di Naxos), incontro a cura di Caterina Papatheu (UniCT) e Daniele Macris (Presidente della Comunità ellenica dello Stretto), con un riflessione sul poeta contemporaneo Patrikios e il suo rapporto con il grande Kavafis. Tutti gli incontri di NaxosLegge, ad eccezione degli spettacoli teatrali di “Interpretare l’Antico”, sono gratuiti. Tutto il programma su www.naxoslegge.com