NaxosLegge, si è chiusa la XIV edizione: tra gli ospiti anche il neo ministro Giuli

Eventi da Giardini Naxos a Roma. La direttrice artistica Fulvia Toscano traccia un bilancio positivo

GIARDINI NAXOS – Si è conclusa la XIV edizione del Festival NaxosLegge diretto da Fulvia Toscano e la cui tematica centrale di quest’anno è stata “La verità, vi prego sull’Amore”. La direttrice artistica traccia un bilancio positivo dell’edizione 2024, che ha visto prestigiosi appuntamenti che si sono svolti a Giardini Naxos, Letojanni, Messina, Ragusa Ibla, Augusta e Roma, evidenziando che “il tema scelto, l’amore, è stato ampiamente condiviso, raccontato nelle sue diverse declinazioni, grazie alla presenza di ospiti competenti e coinvolgenti”.

“Abbiamo riconfermato la cifra tipica di Naxoslegge come evento diffuso – aggiunge Toscano – in particolare con due importanti appuntamenti, a Roma al Museo del Foro Romano con la mostra ‘Kyprea. La rete di Afrodite’ a cura di Giorgio Calcara, con la direzione artistica di Stefania Pennacchio, alla cui inaugurazione hanno anche preso parte i ministri Alessandro Giuli ed Eugenia Maria Roccella; a Ragusa, in sinergia con il Teatro di Donnafugata, diretto da Vicky e Costanza Di Quattro, con il focus dedicato a Eleonora Duse, affidato a Giordano Bruno Guerri, Pierfranco Bruni e Monica Centanni”.

Gli eventi di questa edizione

Prosegue Fulvia Toscano: “Successo anche per la cerimonia che ha conferito a dieci personalità i Premi Promotori di Cultura e per gli eventi realizzati a Messina, in sinergia con il Museo Regionale e con l’Ente Teatro Vittorio Emanuele, che hanno ospitato rispettivamente Marcello Veneziani e Beatrice Venezi. Grande partecipazione per i ‘Cantieri della memoria’ organizzati da Mariada Pansera ad Augusta, in sinergia con il locale Archeologico, come anche per il tradizionale appuntamento a Villa Garbo con il premio Tela di Penelope assegnato simbolicamente a Goliarda Sapienza, nella sezione dedicata alle donne, curata da Marinella Fiume. Confermato il coinvolgimento delle scuole, in particolare del Liceo Caminiti di Giardini Naxos, che ha ospitato alcuni appuntamenti a cui gli studenti hanno attivamente partecipato”.

“Mantenuta la rotta”

“Posso con gioia affermare che Naxoslegge mantiene la rotta scelta – prosegue Fulvia Toscano – grazie al sostegno dell’assessorato regionale ai Beni culturali e Identità siciliana, al Cepell, al Parco Archeologico Naxos Taormina e ai tanti partners che supportano da sempre la nostra iniziativa, come la Rete Latitudini, coordinata da Gigi Spedale con cui abbiamo messo in essere alcuni appuntamenti significativi, in sinergia con il Dams di Messina diretto da Dario Tomasello, come il premio ‘Ombra di Dioniso’, assegnato a due protagonisti del teatro contemporanei come Spiro Scimone e Francesco Sframeli. Ci prepariamo, quindi alla XV edizione, che si svolgerà a fine settembre 2025 e il cui tema sarà Fuori dal Coro”, conclude la direttrice artistica.