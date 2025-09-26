‘Ndrangheta. Consegnato all’Italia dall’autorità belga un latitante di massima pericolosità

Si tratta di Sebastiano Signati, 59 anni, già inserito fino al 2015 nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità

REGGIO CALABRIA – È stato consegnato all’Italia dalle autorità belghe Sebastiano Signati, 59 anni, originario di San Luca , già inserito fino al 2015 nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità e ritenuto vicino alla cosca Romeo “Staccu”.

Sul conto dell’uomo pende un ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale di Reggio Calabria, diretta dal dott. Gerardo Dominijanni – Ufficio Esecuzioni Penali. Signati dovrà scontare una pena definitiva di 28 anni e 2 mesi di reclusione, frutto di tre sentenze irrevocabili per traffico internazionale di stupefacenti e porto e detenzione illegale di armi.

Determinante, per il rientro in Italia, è stato il contributo dell’Unità I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta) del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, che ha operato in stretta sinergia con i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e con le autorità belghe.

Signati era stato catturato in Belgio nel novembre 2015, dove è rimasto detenuto fino alla consegna avvenuta nelle scorse ore. Il trasferimento è stato curato dal personale dell’Unità ICAN, che ha scortato il condannato fino all’aeroporto di Roma Fiumicino. Qui è stato preso in consegna dai Carabinieri di Reggio Calabria per le formalità di rito e l’immediata traduzione in carcere.