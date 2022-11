'Ndrangheta. Sciolto per infiltrazioni mafiose il Comune di Cosoleto - Tempostretto

La gestione dell’ente sarà affidata ad una commissione straordinaria appositamente nominata, per un periodo di diciotto mesi

COSOLETO – Il consiglio comunale di Cosoleto è stato sciolto per infiltrazioni mafiosi. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in considerazione delle accertate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata. La gestione dell’ente sarà affidata ad una commissione straordinaria appositamente nominata, per un periodo di diciotto mesi.